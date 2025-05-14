Так, попри те, що Росія з 2022 року офіційно відсторонена від участі у конкурсі через повномасштабне вторгнення в Україну, організатори все ж знайшли спосіб згадати країну-агресора під час трансляції, пише Show 24.

До теми Євробачення-2025: текстова трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу

Після завершення глядацького голосування в першому півфіналі Євробачення-2025 ведучі Гейзел Брюґґер і Сандра Штудер представили глядачам низку "рекордів" за історію конкурсу. Серед різноманітних цікавинок, як найстарший учасник, найдовше волосся конкурсантів та найбільша кількість "La" у пісні, ведучі несподівано виокремили колектив із найбільшим сумарним віком учасників – російський гурт "Бурановські бабусі", які представляли Росію на Євробаченні-2012 з піснею Party for Everybody. Тоді колектив посів друге місце.



Російський гурт показали на Євробаченні-2025 / Скриншот з прямої трансляції

Варто зазначити, що "Бурановські бабусі" у березні 2014 року підписали лист на підтримку позиції президента Росії щодо анексії Криму та інтервенції в Україну, що робить їх згадування під час конкурсу особливо суперечливим.

Водночас, попри скандальний момент, українці мала й привід для радості. Гурт Ziferblat успішно пройшов до фіналу Євробачення-2025 з композицією Bird of Pray. Вже 17 травня представники України змагатимуться за перемогу у фіналі пісенного конкурсу.