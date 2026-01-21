Некоторые даже не изменились: как выглядели украинские ведущие 10 лет назад

Недавно в соцсетях завирусился новый тренд – обычные пользователи и известные люди начали публиковать фото себя 10 лет назад. Кто-то очень сильно изменился за это время, а на кого-то вообще годы не имели влияния.

Знаменитости говорили, что 2016 стал одним из самых удачных лет. "Новый канал" показал, как выглядели 10 лет назад некоторые ведущие, без которых сегодня невозможно представить украинское телевидение.

Леся Никитюк

За 10 лет ведущая программы "Кто сверху?" только похорошела. Более того, она устроила личную жизнь и стала мамой сына.

Леся Никитюк в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"

Lida Lee

Певица и ведущая программы "Кохання на виживання" в последний период просто расцвела. Поклонники всегда делают ей комплименты за роскошный вид, однако звезда говорит, что не всегда была такой красавицей.

Lida Lee в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"

Александр Педан

Мужчина не просто лицо нашего телевидения, но и голос. Уже немало лет зрители слышат голос Александра в программе "Кто сверху?", ведь он является тем самым судьей "без пола".

Александр Педан в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"

Маша Ефросинина

Женщина была ведущей многих программ на телевидении. Например, "Подъем" или "Сюрприз, сюрприз!". Ефросинина опубликовала в инстаграме не только свои фото с 2016 года, а еще показала архив с Надеждой Дорофеевой, Виталием Козловским, Монатиком, Екатериной Осадчей и Ириной Билык.

Владимир Дантес

Если сравнить фото ведущего шоу "Хто зверху?" сейчас и 10 лет назад, то все в один голос говорят, что певец совсем не изменился. Предполагают даже, что исполнитель принимает какой-то эликсир вечной молодости.

Владимир Дантес в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"

Фима Костантиновский

Телеведущий также почти не изменился. Его зрители хорошо знают по проектам "Лига смеха", "Поле", "ВИК на ВИК" и многие другие. К слову, в 2025 году Фима женился.

Фима Костантиновский в 2016 и сейчас / Коллаж "Нового канала"

К тренду также присоединились и блогеры. К примеру, львовская блогерша Наталья Литвин. Она училась на журналиста, потом занялась кондитерским делом, а сегодня – блогер-миллионник. Инфлюенсерка показала, как выглядела 10 лет назад, и ее образ очень сильно отличается от того, который привыкли видеть подписчики.