Могилевская, EL Кравчук, Павлик и другие: как выглядели украинские звезды в 90-х

В 1990-х украинская эстрада переживала перемены, а будущие звезды только начинали завоевывать популярность. Сегодня об этом периоде напоминают не только их песни и роли, но и архивные фотографии и видео.

Некоторые знаменитости сами публикуют такие снимки в соцсетях, показывая, как они выглядели в начале своей карьеры. Поэтому 24 Канал собрал архивные фото и видео украинских артистов, которые переносят нас в 90-е и позволяют увидеть, какими они были в молодости.

Виктор Павлик

В 1992 году Виктор Павлик стал солистом группы "Анна Мария" при Тернопольской областной филармонии. Коллектив обрел популярность благодаря песне "Ты нравишься мне", а в 1994 году его назвали самой популярной поп-группой Украины.

В архиве певца сохранилось видео одного из выступлений 1993 года. На кадрах можно увидеть молодого Виктора Павлика в начале его музыкальной карьеры.

EL Кравчук

В 1990-х EL Кравчук, настоящее имя которого – Андрей Остапенко-Кравчук, вошел в число известных украинских поп-исполнителей. Певец, актер, композитор и телеведущий привлекал внимание своим сценическим образом и впоследствии стал одним из секс-символов украинской эстрады. Артист также возвращался к архивам и публиковал в своем инстаграме видео, на котором показал, как он выглядел в 1996 году.

Андрей Данилко

В начале 1990-х Андрей Данилко создал образ Верки Сердючки, который впоследствии стал одним из самых узнаваемых в украинском шоу-бизнесе. Со временем артист завоевал популярность за пределами Украины и до сих пор выступает в этом образе на украинских и международных сценах.

Данилко время от времени делится архивными кадрами с начала своего творческого пути. В частности, он публиковал фотографию 1998 года, на которой позировал вместе с коллегами Радмилой Щоголевой и Инной Белоконь.

Андрей Данилко, Радмила Щоголева и Инна Белоконь / Фото со страницы Андрея Данилко в инстаграме

Также артист показывал собственные фото из молодости.

Андрей Данилко в молодости / Фото из инстаграма музыканта

Ольга Сумская

Широкую популярность Ольге Сумской принесла роль Роксоланы в одноименном телесериале, который выходил на экраны с 1997 по 2003 год. Актриса сыграла главную героиню в трех сезонах проекта, и этот образ стал одним из самых известных в ее карьере.

Сумская до сих пор активно работает в кино и театре, а в соцсетях время от времени делится архивными кадрами. Один из таких снимков был сделан на Донбассе в конце 1990-х, когда актрисе был 31 год.

Наталья Могилевская

В 1995 году Наталья Могилевская одержала победу на международном фестивале "Славянский базар" и начала сольную карьеру. Впоследствии она стала одной из самых известных певиц украинской эстрады и до сих пор активно выступает на сцене.

Архивной фотографией Могилевской, сделанной в 1999 году, ранее поделился журналист Дмитрий Гордон. На тот момент певице было 23 года.

Наталья Могилевская и Дмитрий Гордон / Фото из инстаграма журналиста

Кузьма Скрябин

Группа "Скрябин" была основана в 1989 году. В течение 1990-х коллектив развивался, экспериментировал со звучанием и постепенно завоевывал популярность. Впоследствии он стал одной из самых известных групп в истории украинской рок-музыки. Архивными фотографиями музыкантов того периода ранее делился журнал Viva!. На снимках можно увидеть участников группы в начале их творческого пути.

Андрей Кузьменко и другие участники группы "Скрябин" / Фото с сайта журнала Viva!

Напомним, что фронтмен группы Андрей Кузьменко, известный как Кузьма Скрябин, погиб 2 февраля 2015 года в ДТП недалеко от села Лозуватка в Днепропетровской области. Ранее в сети показали и другие архивные фотографии Кузьмы.