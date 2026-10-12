Zi Faamelu, ранее известная как Борис Апрель, появилась на "Фабрике звезд": как выглядит певица

Певица Zi Faamelu записала видеообращение для нового поколения "Фабрики звезд". Артистка, которая в свое время стала известной благодаря этому проекту, пожелала участникам смелости и свободы быть самими собой.

Ролик показали во время четвертого прайм-шоу. Перед камерой исполнительница появилась с прической, уложенной большими волнами, и макияжем в нюдовых оттенках.

В своем обращении она напомнила о предыдущих сценических именах – Борис Апрель и Зианджа.

Давайте познакомимся, меня зовут Zi Faámelu. Так, знаю, это уже третье имя. Кто-то помнит меня как Борис Апрель, кто-то как Зианджа, и вам, новому поколению "Фабрики", я хочу пожелать именно этого – свободы быть собой. Берите от проекта все! Опыт, возможности, смелость, и помните, что прошлое – это замечательный архив, но жить там не обязательно,

– сказала певица.

Zi Faamelu также кратко рассказала о своей нынешней деятельности: по ее словам, у нее есть собственное англоязычное ток-шоу.

Видео начали обсуждать в Threads. В отзывах, появившихся в сети, зрители благодарили артистку за музыку и воспоминания о временах ее участия в шоу. Некоторые отдельно отметили ее украинский язык и признались, что обращение вызвало ностальгию.

Напомним, во время участия в "Фабрике. Суперфинале" Zi Faamelu, которая тогда выступала под псевдонимом Борис Апрель, подвергалась насмешкам, в частности со стороны ведущего Андрея Доманского. После начала полномасштабного вторжения певица, по ее словам, переплыла реку, чтобы добраться до Румынии, а впоследствии переехала в Германию.

Кстати, Маша Ефросинина рассказала, что в 2000-х скрывали за кулисами "Фабрики звезд".