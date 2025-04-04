В шаге от желанного триумфа: какие страны ни разу не выиграли на Евровидении

Песенный конкурс Евровидение существует уже 69 лет. За это время 27 стран побеждали в соревновании хотя бы один раз. Но многим странам-участницам так и не удалось получить желаемое первое место.

Show 24 расскажет, какие страны ни разу не побеждали на Евровидении. Хотя и достигали довольно высоких результатов и были в шаге от успеха.

К слову Самый низкий результат за время участия в конкурсе: кто хуже всего представил Украину на Евровидении

Мальта

Мальта дебютировала на конкурсе в 2971 году. Страна была близка к победе два раза – в 2002 и 2005 годах. Тогда представителям удалось получить второе место.

Кипр

Представители Кипра выступают на Евровидении с 1981 года. Лучший результат за всю историю участия страны в конкурсе – второе место за трек Fuego в 2018 году.

Элени Фурейра – Fuego: смотрите видео онлайн

Исландия

Исландия дебютировала в 1986 году, правда, их первый результат был не лучшим – только 16 место. Страна была в шаге от триумфа в 1999 и 2009 году. Все шансы на победу также были у группы Daði & Gagnamagnið с песней Think About Things в 2020, но тогда Евровидение не состоялось из-за пандемии.

Хорватия

С 1993 года Хорватия участвует в песенном конкурсе. Букмекеры в 2024 году пророчили Baby Lasagna победу - исполнитель был абсолютным фаворитом публики. Ему не удалось одержать победу, однако артист привез лучший результат для своей страны – второе место.

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim: смотрите видео онлайн

Польша

Польша дебютировала на Евровидении в 1994 году и сразу получила отличный результат, финишировав на втором месте. Но к сожалению, с тех пор стране не удалось переплюнуть свое лучшее выступление.

Заметим, первым представителем Украины на Евровидении был Александр Пономарев. Певец занял 14-ю строчку с песней Hasta La Vista.

Кроме этих стран-участниц, не удалось достичь успеха и многим другим. Некоторые из них больше не участвуют в Евровидении. Никогда на конкурсе не побеждала Албания, Андорра, Армения, Австралия, Босния и Герцеговина, Болгария, Чехия, Грузия, Венгрия, Литва, Молдова, Черногория, Северная Македония, Румыния, Сан-Марино, Словакия.