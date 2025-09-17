Ни для кого не секрет, что в мире современного шоу-бизнеса каждая знаменитость имеет собственные прихоти. Ведущие "Люкс ФМ" признались, какая звезда разочаровала, а кто приятно удивил.

Таня Татарченко – одна из ведущих "Люкс ФМ". В интервью своему коллеге честно призналась о неадекватном поведении некоторых известных людей, пишет Show24.

Слава Демин спросил коллегу, кого она может вспомнить среди знаменитостей, которые вели себя неадекватно на эфире. Прежде всего Таня вспомнила, что больше всего запомнились те, которые матерились или имели неоднозначное поведение. Ведущая вспомнила Юлию Волкову (бывшая участница группы "Тату").

Она просто пришла, забросила ноги на стол и типа она суперзвезда,

– добавил Демин.

Татарченко также назвала российского певца Митю Фомина. По ее словам, артист вел себя более-менее нормально, а его менеджерка пришла с видом, что "здесь все остальные вообще никто, а мы здесь звезды".

Слава Демин отметил, что большинство "приезжих" звезд позволяли себе пренебрежительное отношение: "Мы здесь звезды, а вы – второй сорт".

Ведущие "Люкс ФМ" рассказали о неадекватном поведении некоторых звезд: смотрите видео онлайн

А вот приятные впечатления ведущей оставил Дмитрий Монатик. Когда он пришел на эфир, то уже был на пике популярности.

Он реально очень душевный, настоящий и человечный. Будучи суперзвездой, он общался с нашими уборщицами и людьми, которые не имеют отношения к эфиру,

– рассказала Татьяна.

В конце Демин открыл секрет, что его коллега долгое время боялась Оли Поляковой. Ведущая же добавила, что она до сих пор ее опасается, ведь артистка не только в эфире "баба-огонь", но и в жизни такая же.

