Ні для кого не секрет, що у світі сучасного шоубізнесу кожна знаменитість має власні примхи. Ведучі "Люкс ФМ" зізнались, яка зірка розчарувала, а хто приємно здивував.

Таня Татарченко – одна з ведучих "Люкс ФМ". В інтерв'ю своєму колезі чесно зізналась про неадекватну поведінку деяких відомих людей, пише Show24.

Слава Дьомін запитав колегу, кого вона може згадати серед знаменитостей, які поводили себе неадекватно на ефірі. Найперше Таня згадала, що найбільше запам'ятались ті, які матюкались або мали неоднозначну поведінку. Ведуча згадала Юлію Волкову (колишня учасниця гурту "Тату").

Вона просто прийшла, закинула ноги на стіл і типу вона суперзірка,

– додав Дьомін.

Татарченко також назвала російського співака Мітю Фоміна. За її словами, артист поводив себе більш-менш нормально, а його менеджерка прийшла з виглядом, що "тут всі інші взагалі ніхто, а ми тут зірки".

Слава Дьомін зазначив, що більшість "приєжджих" зірок дозволяли собі зневажливе ставлення: "Ми тут зірки, а ви – другий сорт".

Ведучі "Люкс ФМ" розповіли про неадекватну поведінку деяких зірок: дивіться відео онлайн

А от приємні враження ведучій залишив Дмитро Монатік. Коли він прийшов на ефір, то вже був на піку популярності.

Він реально дуже душевний, справжній та людяний. Бувши суперзіркою, він спілкувався з нашими прибиральницями й людьми, які не мають відношення до ефіру,

– розповіла Тетяна.

Наприкінці Дьомін відкрив секрет, що його колега тривалий час боялась Олі Полякової. Ведуча ж додала, що вона досі її побоюється, адже артистка не тільки в ефірі "баба-вогонь", а й у житті така сама.

