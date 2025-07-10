Что слушают украинцы сейчас и какой трек лидирует в музыкальных чартах

Во время полномасштабного вторжения многие украинские артисты отказались от русскоязычного репертуара, поэтому появилось еще больше хороших украиноязычных песен. Однако, к сожалению, в топе музыкальных чартов продолжают появляться исполнители из страны-террористки, ведь сейчас их музыка доступна для прослушивания на территории нашей страны.

В сегодняшнем материале Show 24 узнавайте, что сейчас слушают украинцы. Наша редакция расскажет, какие песни находятся в топе на Spotify, Apple Music и YouTube Music.

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Spotify

Drevo – "Изумрудное небо"

Шугар – "Олег"

Jerry Heil и Yarmak – "С какого ты этажа неба?"

madk1d – "Так похуй"

Parfeniuk – "Врубай"

Топ-50 Украина / Скриншот из Spotify

Apple Music

Drevo – "Изумрудное небо"

T-Fest – "Давай сконнектимся"

Jerry Heil и Yarmak – "С какого ты этажа неба?"

T-Fest, Иван Дорн, DJ INSAMA – "Прониклась мной"

Иван Люленов и DAMNITSKYI – "Шелковица"

Топ-100 Украина / Скриншот с Apple Music

YouTube Music

Drevo – "Изумрудное небо"

Parfeniuk – "Врубай"

Y.K.Music – "Туман танцует по земле медленно"

Шугар – "Олег"

Amaya Roma – "Ночь"

Топ-100 Украина / Скриншот с YouTube Music

На первом месте уже долгое время держится певец Drevo со своей новой песней "Изумрудное небо". Премьера трека состоялась в конце мая, сейчас он имеет более 13 миллионов просмотров на ютубе.

Drevo – "Изумрудное небо": смотрите видео онлайн

Напомним, что Drevo участвовал в Национальном отборе на Евровидение-2024. Он выступал с песней Endless Chain и занял 9 место. Тогда победу одержал дуэт Jerry Heil и alyona alyona (Teresa & Maria).

Однако в топы попали и треки российских исполнителей, а также – украинского музыканта из Черновцов T-Fest, который хоть и осудил российскую агрессию против Украины и выехал из России, но продолжает выпускать песни на языке врага.