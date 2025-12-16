Укр Рус
16 декабря, 22:03
3

5 старых украинских песен, которые сейчас популярны в тиктоке

Марта Гнат
  • Старые украинские песни, такие как: "Білі черемхи" и "Про любов?", снова приобрели популярность в TikTok благодаря новым трендам и перепевам.
  • Народные песни "Плакуча гітара", "Ще з колиски мати мене вчила" и "Била мене мати" стали вирусными, вызывая ностальгические и культурные тренды среди пользователей TikTok.

Уже стало традицией, что в тиктоке старые песни получают второе дыхание. Пользователи запускают новые тренды, а треки высоко оцениваются новым поколением.

Да и не зря говорят, что все новое – это хорошо забытое старое. 24 Канал напомнит, какие старые украинские песни в этом году завирусились в тиктоке.

Какие старые украинские песни сейчас популярны в тиктоке?

"Білі черемхи"

Всем известно, что оригинал исполняет Виктор Павлик. Но в этом году артист в дуэте с FIЇNКА перепел свою песню.

Пользователям очень понравилась обновленная версия, поэтому они запустили ностальгический тренд.

"Про любов?"

Этот трек принадлежит Андрею Кузьменко. В тиктоке запустили довольно нежный и милый тренд. Люди снимали видео под песню, когда делились новостью о беременности, демонстрировали романтические моменты из жизни, показывали как вторая половинка проявляет свою любовь, а некоторые даже снимал забавные ролики с домашними любимцами.

Зі Святом, любі

Отметим, что песня "Про любов?" вышла в 2007 году в одноименном альбоме.

"Плакуча гітара"

Народная песня также стала для украинцев воспоминанием о беззаботных временах без войны, когда не волновались о воздушных тревогах и родных, которые защищают Украину на фронте.

В тренде использовали определенный отрывок из песни, а к ней добавляли архивные видео с воспоминаниями.

В свое время украинская певица Ирина Федишин записала собственную версию "Плакучої гітари".

Ирина Федишин – "Плакуча гітара": смотрите видео онлайн

"Ще з колиски мати мене вчила"

Украинская народная песня стала популярна среди невест. Они запустили новый тренд. Его суть заключается в том, что девушки используют упомянутую песню в основном в день свадьбы. Они снимают видео или с женихом, или с подружками невесты. Сначала в кадре появляются девушки, а потом невеста в белом платье. Они подпевают строки песни, которую принято петь в день свадьбы.

Колись була дівка, як та ружа,
А нині – невістка,
Маю мужа, маю мужа.

Упомянутый трек – является украинской народной песней, которая относится к свадебному фольклору. Его перепели немало музыкальных групп, однако в тренде используют версию Инны Главацкой.

Инна Главацкая – "Ще з колиски мати мене вчила": смотрите видео онлайн

"Била мене мати"

Народная песня "Била мене мати" стала вирусной в TikTok, собрав почти 5 миллионов просмотров благодаря исполнению четырьмя девушками в машине. Именно это видео стало толчком для тренда.

@_olichka_5174 #ukraine#биламенематиберезовимпрутом#рек️ ♬ оригінальний звук - olichka

Некоторые блогеры отмечают, что только с возрастом по-настоящему поняли глубинный смысл текста песни, в которой говорится о матери, запрещающей дочери встречаться с молодым рекрутом.

"Била мене мати" неоднократно звучала и в профессиональных современных обработках. Ее исполняли такие коллективы как украинская поп-группа Made In Ukraine и "Раховские девки".