24 Канал предлагает вспомнить известные телепроекты из 90-х и нулевых, на которых выросли поколения украинцев. Сейчас эти шоу вызывают теплое чувство ностальгии по беззаботным и мирным временам.

"Я люблю Украину"

Развлекательное ток-шоу вышло на экраны в 2009 году. В нем знаменитости соревновались в своих знаниях о родине. Как-то одним из участников был и Владимир Зеленский.

Во время полномасштабного вторжения проект вернулся, а его ведущей сейчас является Дарья Петрожицкая. В шоу есть 7 раундов, где в различных конкурсах звезды демонстрируют, как хорошо знают украинский язык, историю и культуру.

"Караоке на Майдане"

Воскресное утро у многих точно ассоциируется с этим шоу. Его ведущим был Игорь Кондратюк, который собирал публику в центре украинских городов. Он начинал петь песню, а затем выбирал из толпы участников.

Они должны были собирать деньги за свое пение в шляпу. У кого больше – тот и победил. На этом проекте мы впервые увидели известных звезд – Тину Кароль, Макса Барских, Виталия Козловского и многих других.

"Игры патриотов"

"Игры патриотов" – это украинская адаптация французского шоу Intervilles. Ведущим проекта был Павел Костицын, а комментатором – Кузьма Скрябин.

Участие в шоу принимали команды, состоящие из звезд. Они, свою очередь, соревновались в спортивных конкурсах. Но в программе были и различные опасные задания, что добавляли адреналина как самим участникам, так и зрителям.

"Шиканем"

Кузьма Скрябин был настоящей звездой телевидения в нулевых. Он был ведущим программы, в которой давал участникам 10 тысяч гривен. В то время это были бешеные деньги. Если участнику удалось потратить по 5 тысяч гривен на покупки и услуги за 200 минут, ему в подарок поступало еще 10 тысяч и все покупки.

"Фабрика звезд"

Это украинский аналог проекта "Академия звезд". Его идея проста – поддерживать молодых исполнителей и открывать в них настоящих знаменитостей.

В Украине шоу стартовало в 2007 году, а продюсерами в разные годы были Алла Липовецкая, Наталья Могилевская, Константин Меладзе. Именно они несли ответственность за участников реалити. В этом шоу зрители впервые увидели нынешних известных артистов – Олю Цибульскую, Дашу Астафьеву, Владимира Дантеса и многих других.

"Файна Юкрайна"

Скетч-шоу выходило в 2008 – 2010 годах. Здесь зрителей знакомили с разными смешными персонажами и рассказывали об их жизни. Антон и Маричка, продюсер Валентин и звезда Василий, Зеновий Пипка и Иннокентий Бест – эти герои всегда поднимали зрителям настроение. За время существования проекта вышло около 100 выпусков.

"Светская жизнь"

Именно здесь зарождались первые скандалы в украинском шоубизнесе. Екатерина Осадчая была неизменной ведущей программы. Она посещала различные светские мероприятия, делала репортажи и брала короткие интервью у других гостей-звезд. Осадчая не боялась ставить порой резкие и острые вопросы, а ее оригинальные шляпки стали изюминкой ведущей.

Из-за начала полномасштабной войны программу поставили на паузу, а Екатерина Осадчая сфокусировалась на благотворительности.