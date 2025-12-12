Пишет 24 Канал со ссылкой на информационного партнера проекта – журнал Viva.
Главным ведущим "Танцев со звездами" будет Юрий Горбунов – для него это уже девятый сезон на паркете, как отметили на официальной странице проекта в инстаграме.
Ведущей ред-рума станет Иванна Онуфрийчук, которая первой будет встречать звездные пары после выступлений и узнавать об их впечатлениях, ожиданиях и переживаниях.
Напомним, что Иванна уже участвовала в двух предыдущих сезонах "Танцев со звездами". В 2019 году она была ведущей голд-рума, а год спустя – ведущей балконов.
В этом году на балконе с участниками будут общаться: певицы Юлия Санина и Саша Зарицкая, телеведущие Маша Ефросинина и Катя Осадчая, танцовщица Анна Ризатдинова и актер Тарас Цимбалюк.
Состав ведущих балкона благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" / Фото 1+1
Что известно о "Танцах со звездами"?
- Премьера новогоднего спецэфира состоится 28 декабря в 20:00 на телеканале 1+1 Украина.
- На паркет выйдут актеры, певцы, телеведущие, ветераны российско-украинской войны и другие известные личности. Среди них – Руслана Данилкина, Василий Байдак, Наталка Денисенко, Никита Добрынин.
- Их партнерами стали Евгений Кот, Юлия Сахневич, Александр Прохоров, Анна Карелина, Павел Симакин и другие танцоры.
- Оценивать выступления участников будет Дмитрий Дикусар, Екатерина Кухар, Наталья Могилевская и Дмитрий Монатик.