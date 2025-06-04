Почему успешные звезды исчезают с радаров: 8 историй, меняющих взгляд на славу

Зрители и поклонники привыкли видеть звезд с экранов, как они получают очередные награды и как к ним приходит очередная волна популярности. Но когда кажется, что перед ними весь мир – они исчезают, ломаются и теряются в себе.

В обществе принято считать, что получение славы – это вершина мечты. Но, как показывает опыт многих знаменитостей, успех может исказить реальность, лишить опоры и превратить личность в "продукт" ожиданий других. И это трагично, ведь у человека не просто исчезает желание быть популярным, а происходит внутренний слом, который очень трудно выровнять, пишет Show24.

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В основном первый успех к части известных людей приходит еще в юности. Тогда они полны максимализма и задора и готовы делать все, чтобы их заметили. А этим умело пользуются профессионалы. Они создают образы, которые не соответствуют действительности, а поклонники влюбляются не в реальность, а в искусственный стиль. Со временем звезды начинают переживать потерю самих себя в большом мире шоу-бизнеса.

Украинские звезды, которые отказались от славы на пике карьеры

Гайтана

Артистка начала свою карьеру еще в 90-х годах. Она работала над альбомами, а в 2007 году выпустила трек "Шаленій", который стал настоящим хитом. В 2012 году певица отправилась в солнечный Баку, чтобы представить нашу страну на Евровидении, но там заняла лишь 15 место.

После 2016 года Гайтана исчезла из сферы публичности и заявила, что уходит из шоу-бизнеса, потому что ее приоритет – семья. Но через 7 лет певица заявила о громком возвращении.

В апреле 2024 она презентовала новый альбом "Солнце в тебе", куда вошли 10 песен исполнительницы, выпущенных после 2014 года. На первый взгляд, может показаться, что в этой истории нет ничего особенного, однако здесь у артистки появился выбор: карьера или семья, успешность или семейный уют. Нельзя преуменьшать приложенные усилия звезды, ведь до сих пор неизвестно, какие чувства она переживала, когда принимала такое решение.

Как изменилась Гайтана за годы / Фото из соцсетей

Мария Яремчук

Дочь Назария Яремчука решила пойти по стопам звездного отца. В 19 лет пошла на телевизионный проект "Голос страны", где завоевала себе место в команде Александра Пономарева. Впоследствии судьба занесла девушку на Нацотбор. На Евровидении исполнительницу и номер оценили в 113 баллов, которые трансформировались в 6 место.

В 2017 году певица выпустила клип, а после – заявила, что уходит со сцены. Мария объяснила свое решение тем, что боится сцены. Она даже обращалась за помощью к специалистам, однако это не дало результата. Как делилась исполнительница, перед выходом на сцену у нее начинались панические атаки во время которых она переживала "маленькую смерть".

Как изменилась Мария Яремчук / Фото из открытых источников

Евгения Власова

2000 годы стали для певицы временем славы. Евгения выпустила немало хитов, но уже в 2004 году она взяла творческую паузу.

За это время в СМИ распространялось немало слухов, что артистке якобы диагностировали онкологическое заболевание, но она опровергла эту информацию. В 2017 году Власова оказалась на грани жизни и смерти из-за болезни кишечника.

В результате исполнительница решила полностью уйти из шоубиза, но время от времени может неожиданно появляться в различных проектах, но большая сцена – это больше не ее мечта.

Как изменилась Евгения Власова / Фото из открытых источников

Вадим Олейник

Артист стал популярным на проекте "Фабрика звезд". Там он и Владимир Дантес объединились в дуэт "ДиО.фильмы". Через некоторое время певцы пошли разными дорогами. Вадим взял сценическое имя Oleynik и начал развивать сольную карьеру. Однако успех не был таким, как ожидалось. Вероятно, певца привыкли видеть в дуэте, а не отдельно от партнера по сцене.

Как рассказывал сам артист, из-за этого он ушел из шоубиза и подался осваивать новую профессию – актер дубляжа.

Как изменился Вадим Олейник / Фото из открытых источников

Звезды мирового шоу-бизнеса, которые отказались от славы на пике карьеры

Бритни Спирс

В 2000-х годах певица была иконой поп-культуры. Ее обожали миллионы, песни становились хитами, а поклонники пытались подражать артистке. Но в силу определенных обстоятельств Бритни Спирс оказалась в ловушке тотального контроля – со стороны менеджмента, СМИ и собственной семьи. В 2007 году у исполнительницы произошел психоэмоциональный срыв, который долго обсуждали в медиа. Она побрила голову, а впоследствии даже побила машину папарацци зонтиком, которые ее преследовали.

Кроме того, она потеряла полную опеку над двумя сыновьями, что ухудшило ее состояние. В 2008 году ее дважды принудительно госпитализировали в психиатрическое отделение. Это стало поводом для того, что ее отец получил опеку над Бритни и ее финансами. До 2021 года артистка не могла принимать никаких решений, не имела права выходить замуж, рожать детей или выбирать врачей. В том же году опекунство отца над дочерью отменили из-за общественного давления и выступлений самой артистки.

Как изменилась Бритни Спирс / Фото из соцсетей

Маколей Калкин

Звезда фильма "Один дома" был самым известным ребенком в мире, однако в подростковом возрасте все изменилось. Калкин потерял контроль над карьерой, отец издевался над сыном, из-за чего тот оборвал с мужчиной связь, а суд решал вопрос об опекунстве над Маколеем и его братом Кираном после развода родителей. Кроме того, у актера возникли проблемы с психическим здоровьем, а также в его жизни появились зависимости в виде алкоголя и наркотических веществ.

И только в зрелом возрасте Калкин начал налаживать свою жизнь. Он женился, у него родилось двое сыновей и актерская карьера начала постепенно возвращаться в свое русло.

Как изменился Маколей Калкин / Фото Cosmopolitan

К слову, Киран Калкин, брат Маколея, получил статуэтку Оскара в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Аманда Байнс

Актриса была звездой 2000-х годов. Ее всегда ассоциировали как успешную, харизматичную, веселую и идеальную девушку Голливуда. Однако это была картинка, которую создали для зрителей. На самом деле Аманда страдала от психических расстройств, была зависимой от определенных веществ. Это все является следствием того, что ее личность не выдержала давления индустрии, которая требовала быть "вечно веселой и красивой".

В 2013 году она исчезла с радаров публичности. Весь период Аманда боролась с депрессией, тревогой и бегством от того образа, которого от нее требовали еще с детства. Поэтому неудивительно, что сегодня Байнс совсем не похожа на ту девочку, которую помнят с телеэкранов.

Как изменилась Аманда Байнс / Фото из открытых источников

Курт Кобейн

Фронтмен группы Nirvana стал иконой для целого поколения молодежи 90-х годов. Однако чем больше его любили, тем больше он чувствовал себя несчастным. Кобейн хотел славы, но не хотел быть в центре внимания. К сожалению, такое развитие событий маловероятно в сфере шоу-бизнеса. Музыкант также боролся с депрессией и зависимостями.

1994 год – стал временем, когда Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством. Это стало шоком для поклонников группы. В прощальном письме он написал, что больше не получает радости и удовольствия от жизни и творчества.

Курт Кобейн / Фото Getty images

Истории этих звезд демонстрируют, что слава и популярность – это не всегда ключ к счастью, а иногда – ловушка, которая требует жертвенности и потери самих себя. Успех без права на ошибку, талант без пространства для уязвимости, внимание без поддержки – все это может стать опасным даже для самых сильных.