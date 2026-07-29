Сергей Жадан раскрыл, каких артистов и группы слушает уже много лет

Сергей Жадан рассказал, каких музыкантов слушает чаще всего и кто больше всего повлиял на его вкусы.

Увлечение музыкой у будущего артиста началось еще в подростковом возрасте. Об этом Сергей Жадан рассказал в подкасте "Звучит".

Любовь к музыке ему привил дядя, много лет собиравший виниловые пластинки. Именно благодаря ему музыкант познакомился со многими культовыми исполнителями и начал собирать винил. С годами этот восторг не исчез – Жадан до сих пор с удовольствием слушает музыку на пластинках.

Среди групп, которые больше всего повлияли на него, фронтмен "Жадан и Собаки" назвал The Rolling Stones. Особое место для него занимает альбом Sticky Fingers.

The Rolling Stones 60-х, начала 70-х годов – это нечто безумное и невероятное. Фактически это то, из чего потом черпали вдохновение все те, кто до сих пор еще собирает стадионы,

– отметил музыкант.

Также он выделил Jethro Tull, Led Zeppelin, Игги Попа и The Stooges. Кроме того, упомянул Red Hot Chili Peppers, The Animals и Эрика Бьордона, группу The Doors и Эрика Клэптона.

Говоря об украинской музыке, Жадан признался, что ему всегда нравились "Мертвый Пивень", "Плач Иеремии" и "Королевские зайцы".

Новый выпуск подкаста "Звучит": смотрите видео онлайн

Ранее мы писали, что в этом же подкасте "Звучит" Сергей Жадан также назвал самую большую проблему современной украинской музыки.