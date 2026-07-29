Захоплення музикою у майбутнього артиста почалося ще в підлітковому віці. Про це Сергій Жадан розповів у подкасті "Звучить".

Любов до музики йому прищепив дядько, який багато років збирав вінілові платівки. Саме завдяки йому музикант познайомився з багатьма культовими виконавцями й сам почав збирати вініл. З роками це захоплення не зникло – Жадан і досі із задоволенням слухає музику на платівках.

Серед гуртів, які найбільше вплинули на нього, фронтмен гурту "Жадан і Собаки" назвав The Rolling Stones. Особливе місце для нього займає альбом Sticky Fingers.

The Rolling Stones 60-х, початку 70-х років – це щось шалене і неймовірне. Фактично це те, з чого потім черпали натхнення всі ті, хто і досі ще збирає стадіони,

– зазначив музикант.

Також він виділив Jethro Tull, Led Zeppelin, Іґґі Попа і The Stooges. Крім того, згадав Red Hot Chili Peppers, The Animals та Еріка Бьордона, гурт The Doors й Еріка Клептона.

Говорячи про українську музику, Жадан зізнався, що йому завжди подобалися "Мертвий Півень", "Плач Єремії" та "Королівські зайці".

Новий випуск подкасту "Звучить": дивіться відео онлайн

Раніше ми писали, що в цьому ж подкасті "Звучить" Сергій Жадан також назвав найбільшу проблему сучасної української музики.