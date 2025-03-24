"Убеждали этого не делать": что грозило Kalush из-за поддержки "Азовстали" на Евровидении

Группа Kalush Orchestra, которая представила Украину на Евровидении-2022, сделала важный призыв прямо со сцены конкурса. Выкрик Олега Псюка об "Азовстали" мог грозить коллективу дисквалификацией.

Бывший директор Kalush Orchestra Николай Кучерявый вспомнил участие группы в Евровидении-2022. Он рассказал, какие проблемы могли возникнуть у музыкантов из-за поддержки "Азовстали". Об этом пишет Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Николай Кучерявый рассказал, что за слова об "Азовстали" со сцены конкурса группе грозила не только дисквалификация, но и немалый штраф. Поэтому им советовали сделать свою речь уже после победы.

У нас были проблемы раньше, потому что все убеждали этого не делать. И не рядовые украинцы, а люди, которые были в контексте дела и понимали: очень большой процент того, что нас дисквалифицируют. Кроме того, за это мог быть просто огромный штраф, а если учитывать еще факт, что мы заняли деньги, чтобы поехать на Евровидение...

– вспомнил экс-директор Kalush Orchestra.

Продюсер отметил, что тогда украинское Общественное вещание обратилось к организаторам Евровидения с вопросом – можно ли говорить об "Азовстали" – и не получило ответа. Он предполагает, что вещатель просто решил воздерживаться, потому что понимал, что запрет с их стороны тоже повлечет скандал.

Николай Кучерявый был в теробороне, поэтому настаивал на своем мнении. В день выступления о решении все-таки поддержать "Азовсталь" не знали даже участники группы, кроме Олега Псюка.

Если посмотреть с другой стороны, то вот сказали бы мы про "Азовсталь", нас дисквалифицировали бы, а призыв о помощи вырезали бы из эфира и никто бы этого не увидел. Хотя группа призвала освободить гражданских, потому что там была гуманитарная катастрофа, а не военная. "Азовсталь" – это гражданский завод, из металла которого сделаны даже мосты в Италии. Мы просили освободить гражданских людей с гражданского завода. Но хорошо, что все удалось, что нас услышали,

– подытожил бывший директор группы.

Напомним, тем временем продолжается подготовка к Евровидению-2025. 24 марта стартовало голосование за кандидатов национального жюри от Украины.

Как это было

Kalush Orchestra спел на Евровидении-2022 песню Stefania. После завершения номера каждый участник имеет несколько секунд на благодарность публике. Олег Псюк использовал это время, чтобы призвать мир поддержать Украину и спасти Мариуполь и "Азовсталь".

Этот возглас действительно дал свой результат – люди со всего мира начали искать в Google информацию об "Азовстали".