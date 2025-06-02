Певица Камалия упала с лошади: инцидент попал на видео

Камалия проводит время на отдыхе с дочерьми. Но в один из дней с певицей произошел досадный момент во время верховой езды.

Певица Камалия отдыхает с дочерьми Арабеллой и Мирабеллой в Сполето, что в Италии. Там они занимаются одним из любимых хобби – верховой ездой, пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм артистки.

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Камалия рассказала, что дочери уже долго уговаривали ее попробовать что-то новое и выполнять прыжки через барьер. Поэтому она решила решиться. Первая и вторая тренировка прошла удачно, а вот на третий день певица упала с лошади.

Девушки уже давно подговаривали меня попробовать себя в прыжках. Мол, достаточно уже той выездки, время летать над барьерами! А в Сполето почти все лошади именно для шоуджампинга, тренеров по выездке нет. Так что думаю: была не была! Первый день – идеально, второй – еще лучше. А вот на третий день..

– написала Камалия.

Камалия упала с лошади: видео

В комментариях фаны пожелали ей скорейшего выздоровления. Одна из поклонниц посоветовала больше не садиться на лошадь, однако Камалия заверила: падение – это обычное дело на тренировках, что не дает повода останавливаться.

"Я в этом спорте уже очень много лет! Такое бывает на тренировках, упала, встала, села вновь в седло и поехала дальше", – отметила артистка.

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