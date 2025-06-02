Співачка Камалія відпочиває з доньками Арабеллою та Мірабеллою в Сполето, що в Італії. Там вони займаються одним з улюблених хобі – верховою їздою, пише Show 24 з посиланням на інстаграм артистки.

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Камалія розповіла, що доньки вже довго вмовляли її спробувати щось нове і виконувати стрибки через бар'єр. Тож вона вирішила наважитися. Перше й друге тренування пройшло вдало, а от на третій день співачка впала з коня.

Дівчата вже давно підмовляли мене спробувати себе у стрибках. Мовляв, досить вже тієї виїздки, час літати над бар’єрами! А в Сполето майже всі коні саме для шоуджампінгу, тренерів з виїздки немає. Тож думаю: була не була! Перший день – ідеально, другий – ще краще. А ось на третій день…

– написала Камалія.

Камалія впала з коня: відео

У коментарях фани побажали їй швидкого одужання. Одна з шанувальниць порадила більше не сідати на коня, однак Камалія запевнила: падіння – це звична справа на тренуваннях, що не дає приводу зупинятися.

"Я в цьому спорті вже дуже багато років! Таке буває на тренуваннях, впала, встала, сіла знов у сідло і поїхала далі", – зазначила артистка.

Додамо, раніше співачка Наталія Валевська розповіла про невиліковну хворобу. Після розлучення артистка стикнулась з проблемами зі здоров'ям. Через захворювання, що пов'язане з щитоподібною залозою, вона має приймати ліки до кінця життя.