Артистка поділилася з шанувальниками відео, на якому катається на ковзанах з дітьми. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Камалії.
До речі Розлучилась з чоловіком і боролась з онкологією: як сьогодні живе співачка Камалія
Камалія і Мохаммад Захур з доньками Арабеллою та Мірабеллою провели часи на ВДНГ у Києві, де наприкінці листопада традиційно відкрили "Зимову країну". Сім'я прогулювалася локацією та каталася на ковзанах.
Казали, що новорічно-різдвяні свята добігають кінця... Але не в нашому випадку! Ми з дівчатками продовжили родинне свято на льодовій арені ВДНГ!,
– написала Камалія.
На ролику, який опублікувала Камалія, видно й красиву ялинку. У "Зимовій країні" досі панує святкова атмосфера.
Що відомо про сім'ю Камалії та Захура
- Нагадаємо, що шлюб Камалії та пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура тривав 20 років. Співачка вперше завагітніла близнюками, але на пізньому терміні жінка пережила викидень. Згодом у подружжя народилася двійня – дівчатка Арабелла та Мірабелла.
- У 2023 році Камалія повідомила про розлучення з чоловіком. Вона та Мохаммад намагалися врятувати сім'ю, але врешті розійшлися. Проте, як бачимо, подружжя підтримує зв'язок.
- Не так давно співачка зізналася, що закохана.