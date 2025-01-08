Артистка поділилася з шанувальниками відео, на якому катається на ковзанах з дітьми. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Камалії.

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Камалія і Мохаммад Захур з доньками Арабеллою та Мірабеллою провели часи на ВДНГ у Києві, де наприкінці листопада традиційно відкрили "Зимову країну". Сім'я прогулювалася локацією та каталася на ковзанах.

Казали, що новорічно-різдвяні свята добігають кінця... Але не в нашому випадку! Ми з дівчатками продовжили родинне свято на льодовій арені ВДНГ!,

– написала Камалія.

На ролику, який опублікувала Камалія, видно й красиву ялинку. У "Зимовій країні" досі панує святкова атмосфера.

Що відомо про сім'ю Камалії та Захура