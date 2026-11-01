Не взяли в "ВИА Гру": какие украинские звезды получили отказ на кастинге

Тина Кароль, Анастасия Приходько и Елена Светлицкая в свое время пытались стать участницами культового девичьего трио "ВИА Гра". Каждая из них проходила изнурительные прослушивания, но получила отказ по неожиданным причинам.

В свое время женское трио "ВИА Гра" было настоящим феноменом отечественного шоу-бизнеса, и сотни молодых певиц стремились попасть в его состав. Немало известных артисток начинали свой путь именно с очередей на кастинги, хотя судьба распорядилась иначе и подарила им совершенно иной творческий вектор. 24 Канал рассказывает о трех украинских звездах, которые проходили отбор в культовую группу, но так и не надели соблазнительные сценические платья коллектива.

Тина Кароль и парадоксальный вердикт Константина Меладзе

Тина Кароль сейчас / Фото из инстаграма tina_karol

Сегодня имя Тины Кароль ассоциируется с виртуозным вокалом, сольными стадионными шоу и тренерством в рейтинговых проектах, но в начале карьеры артистка тоже пробовала свои силы на массовых прослушиваниях. Певица откровенно рассказывала, что кастинг в женский коллектив стал для нее единственным подобным опытом в жизни.

Исполнительница пришла на прослушивание, продемонстрировала вокальные данные, однако продюсер группы не увидел ее в составе поп-трио. Меладзе отказал ей с неожиданной формулировкой:

"Вы очень красиво поете, зачем вам "ВИА Группа"?",

– вспомнила слова продюсера Тина Кароль.

Этот отказ стал судьбоносным, ведь уже вскоре артистка заявила о себе на фестивале "Новая волна", выпустила ряд сольных хитов и стала одной из самых успешных исполнительниц украинской сцены.

Анастасия Приходько и "жалкое зрелище" на каблуках

Анастасия Приходько / Фото из инстаграма prykhodko_official

Совсем иначе вспоминает свой опыт певица Анастасия Приходько, которая попыталась попасть в коллектив еще в 16-летнем возрасте. Обладая сильным низким тембром и характерной манерой пения, девушка просто хотела найти любую возможность выйти на большую сцену, даже если концепция глянцевого трио была далека от ее внутреннего мира.

Как признавалась артистка, хореографический этап отбора превратился в настоящее испытание.

Я очень хотела на сцену, и мне казалось, что в группе "ВИА Гра" я смогу начать свою карьеру. Мы танцевали, пели. Я была на каблуках, хотя не знала, как это – трясти сиськами. Танцы – это совсем не моя сильная сторона. Это было такое, очень жалкое зрелище. Но я старалась, чтобы выглядеть там как-то сексуально,

– вспомнила Приходько.

Несмотря на то, что танцевальные требования тогда стали непреодолимым барьером, продюсер запомнил сильный голос девушки и впоследствии пригласил ее к участию в других совместных проектах, хотя дальнейшая самостоятельная карьера исполнительницы привела ее к совершенно иному самобытному репертуару.

Елена Светлицкая: телешоу "Хочу в "ВИА Гры"" и вирусный архив в Threads

Попытку стать частью легендарного трио предпринимала и известная украинская актриса кино и сериалов Елена Светлицкая. В 2013 году продюсеры решили обновить состав в рамках масштабного телевизионного реалити-шоу "Хочу в "ВИА Гры"", куда артистка и подала заявку под своей девичьей фамилией Мисюра.

На сцене отбора Елена исполнила композицию Валерия Меладзе "Тропикана-женщина", покорив не только Константина Меладзе, но и тогдашнее звездные жюри в составе Алены Винницкой и Игоря Верника. Девушке удалось пройти во второй этап шоу, однако стать солисткой нового состава, в который вошли Эрика Герцег, Анастасия Кожевникова и Миша Романова, актрисе не суждено было.

Елена Светлицкая / Фото из инстаграма olena_svitlytska

Эти архивные кадры снова стали вирусными в сети Threads после того, как Елена Светлицкая феерично появилась на сцене вокального шоу "Голос страны-14". Ее зажигательный номер на слепых прослушиваниях вызвал настоящий фурор и заставил тренеров танцевать прямо на креслах, напомнив публике о ее давнем увлечении музыкой.