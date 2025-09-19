На фоне моря и с котом в руках: Катя Осадчая показала архивные фото из модельного прошлого
- Катя Осадчая опубликовала архивные фото из модельного прошлого, где она позирует на пляже с котом на руках.
- Осадчая начала карьеру с моделинга в Японии в возрасте 14 лет, а впоследствии вернулась в Украину для работы на телевидении.
Свою карьеру Катя Осадчая начинала не с телевидения, а именно с моделинга. Еще в школьные годы она ездила за границу, чтобы фотографироваться для глянца. Сегодня она решила вспомнить прошлую страницу жизни.
Ведущая опубликовала серию фото, где она совсем юная и, видимо, не знает, какое будущее ее ждет, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм.
Осадчая показалась в белой рубашке, черных брюках и с распущенными волосами на пляже у моря. Черное пальто дополнило образ ведущей, а на одной из фотографий даже можно заметить белого кота, которого Катя держит на руках и искренне улыбается.
Море. Катя. Кот. Запомню себя такой, будто мне снова 14, я в Токио снимаюсь для японского издания Spur и понятия не имею, какая интересная и бурная жизнь меня ждет. Keep going,
– лаконично подытожила ведущая.
Катя Осадчая опубликовала архивные фотографии / Фото badgalelai
Также недавно в своем инстаграме звезда рассказала, что есть в ее гардеробе, и какие вещи всегда приходят на помощь. К примеру, в ее гримерке можно увидеть коллекцию классических вышиванок, минималистичных костюмов и платьев, демонстрирующих сложные детали.
Что известно о карьере Кати Осадчей?
- Когда Осадчей исполнилось 14 лет, ее лицо появилось на обложке издания SRUP. Тогда девушка работала в Японии и называет этот этап самым тяжелым в жизни.
- После этого она начала активно подписывать модельные контракты и работать в странах Европы. В 18-летнем возрасте Екатерина решила вернуться в Украину, чтобы развить карьеру в журналистике.
- Одной из первых работ на телевидении была роль внештатного корреспондента на Первом национальном. Благодаря успешному кастингу в 2005 году стала ведущей проекта "Светские хроники", а через два года – в программе "Светская жизнь".