Свою карьеру Катя Осадчая начинала не с телевидения, а именно с моделинга. Еще в школьные годы она ездила за границу, чтобы фотографироваться для глянца. Сегодня она решила вспомнить прошлую страницу жизни.

Ведущая опубликовала серию фото, где она совсем юная и, видимо, не знает, какое будущее ее ждет, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм.

Осадчая показалась в белой рубашке, черных брюках и с распущенными волосами на пляже у моря. Черное пальто дополнило образ ведущей, а на одной из фотографий даже можно заметить белого кота, которого Катя держит на руках и искренне улыбается.

Море. Катя. Кот. Запомню себя такой, будто мне снова 14, я в Токио снимаюсь для японского издания Spur и понятия не имею, какая интересная и бурная жизнь меня ждет. Keep going,

– лаконично подытожила ведущая.

Катя Осадчая опубликовала архивные фотографии / Фото badgalelai

Также недавно в своем инстаграме звезда рассказала, что есть в ее гардеробе, и какие вещи всегда приходят на помощь. К примеру, в ее гримерке можно увидеть коллекцию классических вышиванок, минималистичных костюмов и платьев, демонстрирующих сложные детали.

Что известно о карьере Кати Осадчей?