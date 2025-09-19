Ведущая опубликовала серию фото, где она совсем юная и, видимо, не знает, какое будущее ее ждет, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм.

Не пропустите 17 лет борется с болезнью Лайма: как за это время изменилась американская модель Белла Хадид

Осадчая показалась в белой рубашке, черных брюках и с распущенными волосами на пляже у моря. Черное пальто дополнило образ ведущей, а на одной из фотографий даже можно заметить белого кота, которого Катя держит на руках и искренне улыбается.

Море. Катя. Кот. Запомню себя такой, будто мне снова 14, я в Токио снимаюсь для японского издания Spur и понятия не имею, какая интересная и бурная жизнь меня ждет. Keep going,

– лаконично подытожила ведущая.

Катя Осадчая опубликовала архивные фотографии / Фото badgalelai

Также недавно в своем инстаграме звезда рассказала, что есть в ее гардеробе, и какие вещи всегда приходят на помощь. К примеру, в ее гримерке можно увидеть коллекцию классических вышиванок, минималистичных костюмов и платьев, демонстрирующих сложные детали.

Что известно о карьере Кати Осадчей?