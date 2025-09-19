Ведущая опубликовала серию фото, где она совсем юная и, видимо, не знает, какое будущее ее ждет, пишет Show24 со ссылкой на инстаграм.
Осадчая показалась в белой рубашке, черных брюках и с распущенными волосами на пляже у моря. Черное пальто дополнило образ ведущей, а на одной из фотографий даже можно заметить белого кота, которого Катя держит на руках и искренне улыбается.
Море. Катя. Кот. Запомню себя такой, будто мне снова 14, я в Токио снимаюсь для японского издания Spur и понятия не имею, какая интересная и бурная жизнь меня ждет. Keep going,
– лаконично подытожила ведущая.
Катя Осадчая опубликовала архивные фотографии / Фото badgalelai
Также недавно в своем инстаграме звезда рассказала, что есть в ее гардеробе, и какие вещи всегда приходят на помощь. К примеру, в ее гримерке можно увидеть коллекцию классических вышиванок, минималистичных костюмов и платьев, демонстрирующих сложные детали.
Что известно о карьере Кати Осадчей?
- Когда Осадчей исполнилось 14 лет, ее лицо появилось на обложке издания SRUP. Тогда девушка работала в Японии и называет этот этап самым тяжелым в жизни.
- После этого она начала активно подписывать модельные контракты и работать в странах Европы. В 18-летнем возрасте Екатерина решила вернуться в Украину, чтобы развить карьеру в журналистике.
- Одной из первых работ на телевидении была роль внештатного корреспондента на Первом национальном. Благодаря успешному кастингу в 2005 году стала ведущей проекта "Светские хроники", а через два года – в программе "Светская жизнь".