Ведуча опублікувала серію фото, де вона зовсім юна й, мабуть, не знає, яке майбутнє на неї чекатиме, пише Show24 з посиланням на інстаграм.

Не пропустіть 17 років бореться з хворобою Лайма: як за цей час змінилась американська модель Белла Хадід

Осадча показалась у білій сорочці, чорних штанах і з розпущеним волоссям на пляжі біля моря. Чорне пальто доповнило образ ведучої, а на одній зі світлин навіть можна помітити білого кота, якого Катя тримає на руках й щиро усміхається.

Море. Катя. Кіт. Запам'ятаю себе такою, ніби мені знову 14, я в Токіо знімаюсь для японського видання Spur і гадки не маю, яке цікаве і буремне життя на мене чекає. Keep going,

– лаконічно підсумувала ведуча.

Катя Осадча опублікувала архівні світлини / Фото badgalelai

Також нещодавно у своєму інстаграмі зірка розповіла, що є у її гардеробі, та які речі завжди приходять на допомогу. До прикладу, у її гримерці можна побачити колекцію класичних вишиванок, мінімалістичних костюмів та суконь, що демонструють складні деталі.

Що відомо про кар'єру Каті Осадчої?