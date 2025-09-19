Ведуча опублікувала серію фото, де вона зовсім юна й, мабуть, не знає, яке майбутнє на неї чекатиме, пише Show24 з посиланням на інстаграм.
Не пропустіть 17 років бореться з хворобою Лайма: як за цей час змінилась американська модель Белла Хадід
Осадча показалась у білій сорочці, чорних штанах і з розпущеним волоссям на пляжі біля моря. Чорне пальто доповнило образ ведучої, а на одній зі світлин навіть можна помітити білого кота, якого Катя тримає на руках й щиро усміхається.
Море. Катя. Кіт. Запам'ятаю себе такою, ніби мені знову 14, я в Токіо знімаюсь для японського видання Spur і гадки не маю, яке цікаве і буремне життя на мене чекає. Keep going,
– лаконічно підсумувала ведуча.
Катя Осадча опублікувала архівні світлини / Фото badgalelai
Також нещодавно у своєму інстаграмі зірка розповіла, що є у її гардеробі, та які речі завжди приходять на допомогу. До прикладу, у її гримерці можна побачити колекцію класичних вишиванок, мінімалістичних костюмів та суконь, що демонструють складні деталі.
Що відомо про кар'єру Каті Осадчої?
- Коли Осадчій виповнилось 14 років, її обличчя з'явилось на обкладинці видання SRUP. Тоді дівчина працювала у Японії та називає цей етап найважчим у житті.
- Після цього вона почала активно підписувати модельні контракти й працювати у країнах Європи. У 18-річному віці Катерина вирішила повернутись до України, щоб розвинути кар'єру у журналістиці.
- Однією з перших робіт на телебаченні була роль позаштатної кореспондентки на Першому національному. Завдяки успішному кастингу у 2005 році стала ведучою проєкту "Світські хроніки", а за два роки – у програмі "Світське життя".