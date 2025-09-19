Свою кар'єру Катя Осадча розпочинала не з телебачення, а саме з моделінгу. Ще у шкільні роки вона їздила за кордон, щоб фотографуватись для глянців. Сьогодні вона вирішила пригадати минулу сторінку життя.

Ведуча опублікувала серію фото, де вона зовсім юна й, мабуть, не знає, яке майбутнє на неї чекатиме, пише Show24 з посиланням на інстаграм.

Осадча показалась у білій сорочці, чорних штанах і з розпущеним волоссям на пляжі біля моря. Чорне пальто доповнило образ ведучої, а на одній зі світлин навіть можна помітити білого кота, якого Катя тримає на руках й щиро усміхається.

Море. Катя. Кіт. Запам'ятаю себе такою, ніби мені знову 14, я в Токіо знімаюсь для японського видання Spur і гадки не маю, яке цікаве і буремне життя на мене чекає. Keep going,

– лаконічно підсумувала ведуча.

Катя Осадча опублікувала архівні світлини / Фото badgalelai

Також нещодавно у своєму інстаграмі зірка розповіла, що є у її гардеробі, та які речі завжди приходять на допомогу. До прикладу, у її гримерці можна побачити колекцію класичних вишиванок, мінімалістичних костюмів та суконь, що демонструють складні деталі.

Що відомо про кар'єру Каті Осадчої?