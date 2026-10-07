Катя Осадчая честно ответила, планирует ли вывозить младших сыновей из Киева
В последнее время из-за постоянных российских атак и угрозы отключений электроэнергии многие звезды задумываются о переезде из столицы. В частности, об этом уже говорили Виктория Маремуха и Елена Кравец.
Этот вопрос затронул и Екатерину Осадчую. Телеведущая рассказала, задумывается ли она о том, чтобы вместе с младшими сыновьями уехать в более безопасное место. Свою позицию она изложила в новом видео в инстаграме.
Осадчая призналась, что, как и любая мама, очень переживает за 9-летнего Ивана и 5-летнего Даниила, когда те находятся в школе или детском саду. Однако уезжать из города звездная семья пока не собирается.
Дети учатся в Киеве, в бомбоубежищах. Мы не планируем уезжать на запад Украины,
– заявила Екатерина.
И добавила, что семья будет оставаться дома столько, сколько это вообще будет возможно. Поэтому пока вариант с переездом Осадчая и ее муж Юрий Горбунов даже не рассматривают.
К слову, вместе с младшими сыновьями у Екатерины Осадчей подрастает старший сын Илья. 23-летний парень сейчас учится в США. Ранее телеведущая уже рассказывала, планирует ли он после окончания учебы вернуться в Украину.