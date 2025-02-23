Дочку хотела, – Катя Осадчая ответила, решилась бы родить ребенка в 45 лет

Телеведущая Катя Осадчая откровенно высказалась о том, хотела бы в четвертый раз стать мамой. Она призналась, мечтала ли она о дочери.

Катя Осадчая пообщалась со своими поклонниками в инстаграм-сториз. Среди вопросов были и те, касающиеся отцовства, пишет 24 Канал.

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У Кати Осадчей поинтересовались, не задумывалась ли она о том, чтобы родить еще одного ребенка в 45 лет. Сейчас телезвезде 41.

Если честно, то я и сейчас считаю, сколько будет мне, когда Даниил закончит школу. Но у меня трое детей, а на второго решиться надо. Второй ребенок – это совсем другое ощущение, а третий – еще другое,

– поделилась телеведущая.



Катя Осадчая о детях / Фото из инстаграм-сториз

Также у Осадчей спросили, мечтала ли она о дочери. Ведущая призналась, что больше готова становиться бабушкой внучки.

"Дочь хотела. Но у меня трое прекрасных ребят. Думаю, что меня ждут внучки", – рассказала Катя Осадчая.



Катя Осадчая о детях / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, Катя Осадчая воспитывает трех сыновей. Старший сын Илья появился на свет от первого брака ведущей. В отношениях с нынешним мужем Юрием Горбуновым у супругов родилось двое детей – 8-летний Иван и 3-летний Даниил.