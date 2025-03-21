Участница "МастерШеф" Катя Рыбалка поделилась подробностями о съемках кулинарного шоу

Участница 13 сезона "МастерШеф" Катя Рыбалка (Мазуренко) рассказала, как проходят съемки кулинарного шоу. Также она призналась, что мечтает вернуться на проект.

В интервью Алине Доротюк Катя Рыбалка отметила, что съемки на телевидении – это тяжело, передает Show 24. А интервьюерка добавила, что иногда программу снимают 12-14 часов.

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Мы начинали с семи часов утра. То есть мы приезжали на павильон с семи до восьми часов утра, и до десяти-одиннадцати часов мы снимали. Но это же один выпуск снимается два-три дня,

– говорит Катя Рыбалка.

Женщина рассказала, что на съемочной площадке всегда стоит карета скорой помощи.

Катя Рыбалка мечтает вернуться на "МастерШеф"

Катя также призналась, что мечтает вернуться на шоу "МастерШеф" и победить. Однако заметила, что не будет участвовать в обычном сезоне, ведь это будет не честно по отношению к другим участникам.

Но если будет битва сезонов и меня пригласят, я буду очень счастлива,

– добавила Рыбалка.

Катя Рыбалка говорит, что изменилась благодаря участию в шоу "МастерШеф". Она начала верить в себя и нашла внутреннее спокойствие. Женщине понравился опыт участия в проекте, поэтому хочет вернуться.

Интервью с Катей Рыбалкой: смотрите видео онлайн

Кстати, в интервью Катя Рыбалка показала свою квартиру, где живет вместе с мужем. Супруги сделали ремонт всего за четыре месяца, он обошелся им в 50 тысяч долларов – 2,1 миллиона гривен. Саму квартиру, которая имеет 72 квадратных метров, пара приобрела со скидкой – за 61 тысячу долларов.