Сотрудничество официально завершено: лейбл Jerry Heil урегулировал конфликт с Кажанной

В прошлом месяце в сети разгорелся скандал между Кажанной и лейблом NOVA MUSIC, соучредителем которого является Jerry Heil. Сегодня стало известно, что компании и артистке удалось урегулировать конфликт.

Лейбл опубликовал официальное заявление на своей странице в инстаграме. Команда сообщила, что благодаря переговорам финансовые и правовые вопросы удалось решить.

К слову После обвинений в "рабском контракте": Кажанна рассказала, вышла ли из лейбла Jerry Heil

Лейбл NOVA MUSIC предоставил Кажанне подробную отчетность за весь период, который они сотрудничали. Также компания передала артистке:

дистрибуцию бэк-каталога

всю долю имущественных прав, которая принадлежала лейблу, на произведения, фонограммы, видеоклипы и другие материалы, созданные в период и в рамках сотрудничества

все доступы – логины, пароли, администраторские права – к соответствующим платформам и страницам

В заявлении говорится о том, что лейбл не претендует на какие-либо права на торговую марку и признает Кажанну "единственной правообладательницей и не препятствует ее использованию".

В дальнейшем, всю дальнейшую работу по своему проекту будет выполнять непосредственно Кажанна. С сегодняшнего дня лейбл не участвует ни в одном организационном процессе или договоренности. Каждая из сторон выполнили свои обязанности. В такие непростые времена верим, что наша сила в умении преодолевать недоразумения,

– подытожили в NOVA MUSIC.

Что известно о скандале?