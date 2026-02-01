Сотрудничество официально завершено: лейбл Jerry Heil урегулировал конфликт с Кажанной
- Лейбл NOVA MUSIC и Кажанна урегулировали конфликт, решив финансовые и правовые вопросы.
- Кажанна получила дистрибуцию бэк-каталога, имущественные права, и доступы к платформам и стала единственной правообладательницей своего проекта.
В прошлом месяце в сети разгорелся скандал между Кажанной и лейблом NOVA MUSIC, соучредителем которого является Jerry Heil. Сегодня стало известно, что компании и артистке удалось урегулировать конфликт.
Лейбл опубликовал официальное заявление на своей странице в инстаграме. Команда сообщила, что благодаря переговорам финансовые и правовые вопросы удалось решить.
Лейбл NOVA MUSIC предоставил Кажанне подробную отчетность за весь период, который они сотрудничали. Также компания передала артистке:
- дистрибуцию бэк-каталога
- всю долю имущественных прав, которая принадлежала лейблу, на произведения, фонограммы, видеоклипы и другие материалы, созданные в период и в рамках сотрудничества
- все доступы – логины, пароли, администраторские права – к соответствующим платформам и страницам
В заявлении говорится о том, что лейбл не претендует на какие-либо права на торговую марку и признает Кажанну "единственной правообладательницей и не препятствует ее использованию".
В дальнейшем, всю дальнейшую работу по своему проекту будет выполнять непосредственно Кажанна. С сегодняшнего дня лейбл не участвует ни в одном организационном процессе или договоренности. Каждая из сторон выполнили свои обязанности. В такие непростые времена верим, что наша сила в умении преодолевать недоразумения,
– подытожили в NOVA MUSIC.
Что известно о скандале?
В январе Кажанна заявила, что получила моральные травмы за два года с лейблом NOVA MUSIC. Артистка добавила, что не имеет желания вести публичную деятельность и писать музыку.
Позже певица назвала контракт с лейблом "рабским" и заявила, что компания не выплачивает ей роялти. По словам девушки, она столкнулась с шантажом, давлением, также ей якобы приписывали долги.
Впоследствии NOVA MUSIC заявил, что досрочно прекращает сотрудничество с Кажанной. Лейбл утверждает, что полностью финансировал проект и до сих пор не вышел в финансовый плюс.
Также компания заверила, что "работала корректно, с уважением к творчеству артистки и максимально поддерживала ее профессиональное развитие, хотя время от времени сама артистка давала волю эмоциям, переходя границы рабочего общения".
Кроме того, лейбл отметил, что задержки с оплатами могли возникать, но они все были осуществлены. В команде добавили, что шли навстречу Кажанне и осуществляли предварительные выплаты по ее запросу.