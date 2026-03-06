После скандала с Jerry Heil: Кажанна подписала контракт с лейблом Ирины Горовой

Певица Кажанна подписала контракт с лейблом pomitni. В 2023 году его основала Ирина Горовая.

pomitni объявили о сотрудничестве с Кажанной на своей странице в инстаграме. Они опубликовали видео, как певица встретилась с командой лейбла и подписала контракт.

Смотрите также В годовщину знакомства: Кажанна впервые за долгое время показалась с любимым-военным

Поздравляем новую заметную артистку на сервисах дистрибуции, паблишинга, работе с брендами и booking. Рады отныне расти вместе!,

– говорится в заметке pomitni.

Кажанна рассказала, что за последний месяц получила много предложений от разных лейблов, но почувствовала, что именно с командой pomitni "на одном вайбе".

Вместе к новым высотам,

– прокомментировала артистка начало сотрудничества с лейблом.

Что известно о скандале с Кажанной и лейблом Jerry Heil?