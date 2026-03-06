После скандала с Jerry Heil: Кажанна подписала контракт с лейблом Ирины Горовой
Певица Кажанна подписала контракт с лейблом pomitni. В 2023 году его основала Ирина Горовая.
pomitni объявили о сотрудничестве с Кажанной на своей странице в инстаграме. Они опубликовали видео, как певица встретилась с командой лейбла и подписала контракт.
Поздравляем новую заметную артистку на сервисах дистрибуции, паблишинга, работе с брендами и booking. Рады отныне расти вместе!,
– говорится в заметке pomitni.
Кажанна рассказала, что за последний месяц получила много предложений от разных лейблов, но почувствовала, что именно с командой pomitni "на одном вайбе".
Вместе к новым высотам,
– прокомментировала артистка начало сотрудничества с лейблом.
Что известно о скандале с Кажанной и лейблом Jerry Heil?
Ранее Кажанна сотрудничала с лейблом NOVA MUSIC, соучредителем которого является Jerry Heil. В январе 2026 года певица заявила, что пережила моральные травмы за два года работы. Артистка назвала контракт с компанией "рабским" и утверждала, что ей не выплачивали роялти.
После этого лейбл заявил, что досрочно прекращает сотрудничество с Кажанной. В NOVA MUSIC отметили, что полностью финансировали проект и не вышли в финансовый плюс. Также команда заверила, что работала с артисткой корректно, с уважением относилась к творчеству и поддерживала профессиональное развитие, хотя она иногда "давала волю эмоциям, переходя границы рабочего общения".
Позже Кажанна рассказала, что не получала прозрачной финансовой отчетности от лейбла. Также, по словам певицы, значительную часть работы она выполняла сама или с помощью друзей. Девушка отметила, что объем выполненной работы не соответствовал полученному доходу.
В конце концов лейбл передал Кажанне дистрибуцию бэк-каталога; всю долю имущественных прав, которая принадлежала NOVA MUSIC, на произведения, фонограммы, видеоклипы и другие материалы, созданные в период и в рамках сотрудничества; все доступы – логины, пароли, администраторские права – к соответствующим платформам и страницам.
Лейбл не претендует на какие-либо права на торговую марку.