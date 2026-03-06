Укр Рус
6 марта, 17:26
После скандала с Jerry Heil: Кажанна подписала контракт с лейблом Ирины Горовой

Мария Примыч
Основні тези
  • Певица Кажанна подписала контракт с лейблом pomitni, основанным Ириной Горовой в 2023 году.
  • Лейбл объявил о сотрудничестве на своей странице в Instagram, отметив, что рад расти вместе с новой артисткой.

Певица Кажанна подписала контракт с лейблом pomitni. В 2023 году его основала Ирина Горовая.

pomitni объявили о сотрудничестве с Кажанной на своей странице в инстаграме. Они опубликовали видео, как певица встретилась с командой лейбла и подписала контракт.

Поздравляем новую заметную артистку на сервисах дистрибуции, паблишинга, работе с брендами и booking. Рады отныне расти вместе!, 
– говорится в заметке pomitni.

Кажанна рассказала, что за последний месяц получила много предложений от разных лейблов, но почувствовала, что именно с командой pomitni "на одном вайбе".

Вместе к новым высотам, 
– прокомментировала артистка начало сотрудничества с лейблом.

Что известно о скандале с Кажанной и лейблом Jerry Heil?

  • Ранее Кажанна сотрудничала с лейблом NOVA MUSIC, соучредителем которого является Jerry Heil. В январе 2026 года певица заявила, что пережила моральные травмы за два года работы. Артистка назвала контракт с компанией "рабским" и утверждала, что ей не выплачивали роялти.

  • После этого лейбл заявил, что досрочно прекращает сотрудничество с Кажанной. В NOVA MUSIC отметили, что полностью финансировали проект и не вышли в финансовый плюс. Также команда заверила, что работала с артисткой корректно, с уважением относилась к творчеству и поддерживала профессиональное развитие, хотя она иногда "давала волю эмоциям, переходя границы рабочего общения".

  • Позже Кажанна рассказала, что не получала прозрачной финансовой отчетности от лейбла. Также, по словам певицы, значительную часть работы она выполняла сама или с помощью друзей. Девушка отметила, что объем выполненной работы не соответствовал полученному доходу.

  • В конце концов лейбл передал Кажанне дистрибуцию бэк-каталога; всю долю имущественных прав, которая принадлежала NOVA MUSIC, на произведения, фонограммы, видеоклипы и другие материалы, созданные в период и в рамках сотрудничества; все доступы – логины, пароли, администраторские права – к соответствующим платформам и страницам.

  • Лейбл не претендует на какие-либо права на торговую марку.