"Эта тьма никогда не закончится" – KAZKA удалила все фото из инстаграма, чем встревожила сеть

Саша Зарицкая озадачила поклонников своим поведением в соцсетях. Впрочем, некоторые уже догадались, почему это происходит.

Похоже, что 16 октября – переломный момент либо в личной, либо в творческой жизни Саши Зарицкой из группы KAZKA. Об этом исполнительница сама сообщила в инстаграме.

Сначала из аккаунта KAZKA исчезли все фото, а впоследствии солистка группы связалась с фанатами в сторис. Она объяснила, что переживает новый период, снова чувствует вдохновение и готова идти своим путем.

Вы даже не представляете, как мне хочется поделиться с вами тем, что я сейчас чувствую. Я уже забыла, как приятно снова черпать вдохновение во всем, что меня окружает. Поэтому я всегда говорю на концертах и в интервью о том, что, что бы ни случилось, всегда делайте то, что приносит вам наибольшее счастье в этой жизни. Никогда не гонитесь за кем-то или за чем-то. Будь то быстро меняющиеся тренды или какие-то социальные стандарты, которые заставляют вас идти по пути, который вы никогда не выбирали. Стоит найти в себе ту себя, которая будет настоящей, сложной, интересной, но неповторимой,

– обратилась к поклонникам Саша Зарицкая.

Впоследствии в профиле появились три снимка с тревожными подписями, которые не на шутку взволновали поклонников певицы. Большинство предположило, что речь идет о разрыве с женихом.



Профиль группы KAZKA / Скриншот из аккаунта

Иногда даже страшно позволить себе быть счастливой...

Бывают ночи, когда ты остаешься совсем одна со своей болью...

И кажется, что эта тьма никогда не закончится…

– подписали фото на странице KAZKA.

Впрочем, некоторые предполагают, что, скорее всего, речь идет о новеньком альбоме украинской группы, релиз которого запланирован на 16 октября.

Интересно, что о личном неожиданно заговорил также и EL Кравчук. Певец рассказал, с кем он живет после нескольких личных трагедий.