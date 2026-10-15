"Какое это благословение": звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко во второй раз стала мамой

Американская актриса Кейли Куоко и ее жених Том Пелфри стали родителями второй общей дочери. Девочка появилась на свет 12 октября, и звездные родители уже раскрыли ее необычное имя.

Знаменитость поделилась радостной новостью о пополнении в семье на своей странице в инстаграме.

Актриса призналась, что появление малышки стало для их пары настоящим подарком судьбы.

Опять невозможно описать словами эти чувства. Какое это благословение! Мы безмерно благодарны за этот невероятный, бурный путь со всеми его взлетами и падениями, который привел нас к нашей маленькой Фило,

– написала Кейли Куоко.

Звезда сериалов "Теория большого взрыва" и "Бортпроводница" также опубликовала трогательные снимки с новорожденной малышкой, которую назвали Филомена Кармайн Бобби.

Напомним, что история любви Кейли и Тома началась в апреле 2022 года на премьере четвертого сезона сериала "Озарк". Их отношения развивались чрезвычайно стремительно, и уже в марте 2023 года у влюбленных родилась первая дочь Матильда Кармине.

В 2024 году Пелфри сделал предложение своей избраннице. Для голливудской звезды этот брак станет третьим, ведь в прошлом она была замужем за теннисистом Райаном Свитингом и сыном миллиардера Скотта Кука Карлом.

Тем временем украинская блогерша Марьяна Гутак недавно впервые стала мамой.