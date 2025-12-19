Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали новой рождественской открыткой

Кейт Миддлтон и принц Уильям не изменили традиции и представили новую рождественскую открытку. Королевская чета поделилась семейной фотографией, на которой позирует со своими тремя детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу принца и принцессы Уэльских. Фото королевской семьи сделал Джош Шиннер в апреле 2025 года.

Принц и принцесса Уэльские вместе с детьми позируют на природе. Они сидят на траве и широко улыбаются. Принц Уильям и Луи одеты в темно-зеленые свитера и синие джинсы. Шарлотта также выбрала зеленый свитер и шарф Fair Isle. Кейт Миддлтон и Джордж показались в образах, которые гармонично сочетались между собой.

Желаем всем счастливого Рождества,

– написала семья под фото.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

Как пишет Sky News, королевская семья проводит праздничный период вместе. Ожидается, что на Рождество они присоединятся к королю, королеве и другим членам семьи в Сандрингеме в Норфолке.

Отметим, что не так давно Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми переехали в восьмикомнатный дом Форест Лодж в Виндзорском Большом парке.

Где в последний раз королевскую семью видели вместе?