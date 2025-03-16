Нарушила давнее модное правило: Кейт Миддлтон в элегантном образе посетила матч по регби
- Кейт Миддлтон посетила матч по регби в темно-синем пальто от Alexander McQueen. Она нарушила модное правило, соединив пальто с черным джемпером.
- Принц Уильям и Кейт Миддлтон поддерживали свои команды на матче Уэльса против Англии.
Принц и принцесса Уэльские совершили новый выход в свет вместе. Они посетили стадион Principality в Кардиффе, где состоялся матч по регби.
Принц Уильям является покровителем Уэльского регбийного союза, а принцесса Кейт – покровительница Регбийного футбольного союза Англии. Поэтому турнирный раунд Уэльса против Англии в регби был личным для пары – каждый болел за свою команду, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу королевской семьи.
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Кейт Миддлтон прибыла на игру в темно-синем двубортном пальто в стиле милитари с блестящими золотыми пуговицами от любимого бренда Alexander McQueen. Под него принцесса надела черный джемпер с высокой горловиной, чем нарушила давнее модное правило, как пишет Vogue.
Обычно черный и темно-синий не сочетают в одном образе, поскольку это два слишком темных оттенка, которые конкурируют. Правда, эту иллюзию разрушила еще Фиби Файло на осеннем показе Céline 2010. Поэтому и Кейт Миддлтон показала, что эти темные цвета могут удачно смотреться вместе.
Принцесса Уэльская дополнила свой образ черными замшевыми сапогами Gianvito Rossi и маленькой черной сумкой Grace Han. Она распустила волосы и уложила их локонами, а также украсила уши серьгами-полукольцами.
Выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото из инстаграма королевской семьи
Перед матчем королевская пара также провела встречу с травмированными игроками, которым помогает фонд Welsh Rugby Charitable Trust (его покровителем является принц Уильям). А победу в турнире одержала команда Англии.
Добавим, что накануне Кейт Миддлтон приняла участие в праздновании Дня Содружества наций. Это впервые с 2023 года принцесса Уэльская присоединилась к королевской семье на церемонии в Вестминстерском аббатстве. Для события она выбрала красное платье с бантом от Катрин Уокер и шляпку от Джины Фостер.