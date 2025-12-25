Во время рождественской службы колядок: Кейт Миддлтон неожиданно сыграла на фортепиано с дочерью

5 декабря в Вестминстерском аббатстве состоялась юбилейная пятая рождественская служба колядок "Вместе на Рождество". Во время мероприятия Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано вместе с 10-летней дочерью, принцессой Шарлоттой.

Видео выступления опубликовали на инстаграм-странице принца и принцессы Уэльских, пишет 24 Канал. Концерт транслировался на британском канале ITV на Святой вечер, 24 декабря.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта исполнили песню Holm Sound шотландского композитора Эрланда Купера.

В своей основе Рождество говорит о любви, которая расцветает самыми простыми, самыми человечными способами. Не сентиментальными или грандиозными жестами, а нежными, минутой выслушивания, словом утешения, дружеским разговором, рукой помощи. Присутствием. Эти простые акты заботы могут казаться мелочами, но они делают свой вклад в прекрасный гобелен жизни, к которому мы все принадлежим,

– сказала принцесса Уэльская в видео.

Как пишет People, на ежегодной рождественской службе колядок также присутствовали принц Уильям, принц Джордж и принц Луи. Событие посетили и другие члены королевской семьи, в частности Софи, герцогиня Эдинбургская, и Зара Тиндалл с мужем Майком Тиндаллом. Кроме того, принцессу Уэльскую поддержали ее родители, Кэрол и Майкл Миддлтон, а также брат Джеймс Миддлтон с супругой Ализе Тевенет.

Принцесса Шарлотта пошла по музыкальным стопам матери