Відео виступу опублікували на інстаграм-сторінці принца і принцеси Уельських, пише 24 Канал. Концерт транслювався на британському каналі ITV на Святвечір, 24 грудня.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта виконали пісню Holm Sound шотландського композитора Ерланда Купера.

У своїй основі Різдво говорить про кохання, яке розквітає найпростішими, найлюдянішими способами. Не сентиментальними чи грандіозними жестами, а ніжними, хвилиною вислуховування, словом втіхи, дружньою розмовою, рукою допомоги. Присутністю. Ці прості акти турботи можуть здаватися дрібницями, але вони роблять свій внесок у прекрасний гобелен життя, до якого ми всі належимо,

– сказала принцеса Уельська у відео.

Як пише People, на щорічній різдвяній службі колядок також були присутні принц Вільям, принц Джордж та принц Луї. Подію відвідали й інші члени королівської родини, зокрема Софі, герцогиня Единбурзька, і Зара Тіндалл з чоловіком Майком Тіндаллом. Крім того, принцесу Уельську підтримали її батьки, Керол і Майкл Міддлтон, а також брат Джеймс Міддлтон з дружиною Алізе Тевенет.

Принцеса Шарлотта пішла музичними стопами матері