С головы до ног в коричневом: Кейт Миддлтон покорила идеальным монохромным образом

5 февраля Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили совместный выход в свет, посетив Ламбетский дворец в Великобритании. Там королевская чета встретилась с новой архиепископкой Кентерберийской, Сарой Малли.

Это первая женщина, которая была выбрана духовным лидером Англиканской церкви. Для этой встречи Ее Величество выбрала сдержанный и одновременно очень стильный образ в шоколадно-коричневых оттенках. Кадры с события уже опубликовали на официальной странице принца и принцессы Уэльских в инстаграме.

На фото Кейт Миддлтон позировала в длинном приталенном пальто шоколадного цвета со структурированными плечами. К нему она добавила коричневое платье миди, золотой кулон в форме сердца и коричневые замшевые каблуки.

Волосы принцессы Уэльской были уложены в мягкие волны, а макияж подчеркивал естественную красоту.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Ламбетском дворце / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о других образах Кейт Миддлтон в 2026 году?