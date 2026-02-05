С головы до ног в коричневом: Кейт Миддлтон покорила идеальным монохромным образом
- Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Ламбетский дворец и встретились с архиепископкой Сарой Малли.
- Кейт выбрала стильный монохромный образ в шоколадно-коричневых оттенках, включая длинное пальто, платье миди и замшевые каблуки.
5 февраля Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили совместный выход в свет, посетив Ламбетский дворец в Великобритании. Там королевская чета встретилась с новой архиепископкой Кентерберийской, Сарой Малли.
Это первая женщина, которая была выбрана духовным лидером Англиканской церкви. Для этой встречи Ее Величество выбрала сдержанный и одновременно очень стильный образ в шоколадно-коричневых оттенках. Кадры с события уже опубликовали на официальной странице принца и принцессы Уэльских в инстаграме.
На фото Кейт Миддлтон позировала в длинном приталенном пальто шоколадного цвета со структурированными плечами. К нему она добавила коричневое платье миди, золотой кулон в форме сердца и коричневые замшевые каблуки.
Волосы принцессы Уэльской были уложены в мягкие волны, а макияж подчеркивал естественную красоту.
Что известно о других образах Кейт Миддлтон в 2026 году?
- Накануне принцесса Уэльская посетила историческую шерстяную фабрику Melin Tregwynt. Туда она пришла в фактурном пальто в стиле 60-х, которое сочетала с темной водолазкой и брюками.
- До этого она вместе с принцем Уильямом посетила Шотландию. Для поездки Кэтрин выбрала черную водолазку, темно-коричневый этно-жилет, юбку длины миди, клетчатое пальто и украшения с сапфирами.