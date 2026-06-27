В деловых нарядах: Кейт Миддлтон совершила редкий выход с старшим сыном

Кейт Миддлтон и 12-летний принц Джордж совершили редкий совместный выход. Принцесса Уэльская вместе с сыном посетила авиабазу в Великобритании.

Фотографии этого совместного появления опубликованы на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram. На снимках видно, что 12-летний принц уже почти такого же роста, как Кейт Миддлтон.

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Так, 27 июня принцесса Уэльская вместе со старшим сыном посетила базу Королевских военно-воздушных сил (Royal Air Force) в Конингсби по случаю Дня вооруженных сил в Великобритании. Для этого визита Кэтрин и Джордж выбрали деловые образы.

К сведению! В Великобритании День вооруженных сил отмечается ежегодно в последнюю субботу июня, тогда как в Украине – 6 декабря.

Кейт Миддлтон появилась в сером пиджаке в клетку с голубовато-бежевым узором. Она сочетала его с белым топом, черными классическими брюками и коричневыми замшевыми балетками. К этому наряду Её Высочество добавила серьги с жемчужинами.

12-летний принц Джордж был одет в темно-синий классический костюм, светло-голубую рубашку и коричневые замшевые лоферы. Его образ дополнил черный ремень.

Во время визита Кейт общалась с представителями RAF и побывала в кабине одного из самолетов. Принц Джордж также имел возможность подняться на борт.

Добавим, что редкий совместный выход Кейт и принца Джорджа состоялся вскоре после появления новостей, что осенью он начнёт обучение в Итонском колледже.