Об их дебюте сообщило издание Page Six.

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Сыновья Бритни Спирс приняли участие в показе Vetements Menswear сезона весна/лето 2027. Шон Престон вышел на подиум в длинном чёрном пиджаке, чёрной рубашке с галстуком и джинсах. Образ дополнила классическая обувь.

В то же время Джейден Федерлайн появился на публике в светло-голубых джинсах, белой майке и темно-коричневых лоферах. Этот образ дополнили кожаный ремень и цепочки на поясе.

Фото с мероприятия опубликовали на странице Harper's BAZAAR Indonesia в Instagram.

Какие отношения у Бритни Спирс с сыновьями?

После развода с Кевином Федерлайном опеку над Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом получил отец. Мальчики в основном жили с ним и некоторое время почти не общались с матерью. Они говорили, что не всегда понимали поведение Бритни и её публичные выступления. Со временем, когда сыновья повзрослели, их отношения с мамой начали постепенно налаживаться.

В марте Спирс задержали по подозрению в вождении автомобиля в состоянии опьянения. После этого она добровольно обратилась в реабилитационный центр.

По информации источников, на это также повлияли её сыновья – они якобы поговорили с ней и сказали, что хотят поддерживать отношения, но только если она позаботится о своём здоровье. Спирс согласилась пройти лечение, чтобы сохранить контакт с детьми. Сейчас, по словам инсайдеров, ей уже лучше.