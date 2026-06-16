В особых серьгах: Кейт Миддлтон поддержала принца Уильяма на королевском мероприятии

Кейт Миддлтон поддержала принца Уильяма на церемонии вручения Ордена Подвязки в Виндзорском замке, которая состоялась 15 июня в присутствии других членов семьи. На мероприятии она продемонстрировала особое украшение.

Об этом сообщает People. Подробнее об образе принцессы Уэльской читайте в материале.

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Кейт Миддлтон надела монохромное светло-желтое платье-пальто, сшитое Патриком Макдауэллом, а дополнила свой образ широкополой шляпой в тон от Джейн Тейлор.

Для мероприятия принцесса Уэльская также выбрала особые серьги: те самые, в которых была на свадьбе с принцем Уильямом в 2011 году. Их изготовил лондонский ювелир Робинсон Пелхэм.

Это украшение – подарок родителей Кэтрин на свадьбу. Бриллиантовые серьги украшены подвеской в виде дубового листа, а внутри – желудь в форме груши, который отсылает к гербу семьи Миддлтон.

Принц и принцесса Уэльские / Фото Getty Images

Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Отметим, что ежегодно в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке проходит церемония в честь старейшего и почетного рыцарского ордена в Великобритании.

Король Эдуард III основал Орден Подвязки, вдохновившись историями о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Кейт дебютировала на мероприятии в 2008 году, когда Уильям получил рыцарское звание. Присутствие Миддлтон показало, что королевская семья приняла ее еще за несколько лет до помолвки с принцем.

Король Чарльз III, королева Камилла и другие члены Ордена Подвязки надели традиционные синие бархатные мантии и шляпы со страусиным пером.

На церемонии монарх награждает новых кавалеров орденскими знаками отличия в Тронном зале Виндзорского замка. Затем члены и офицеры Ордена Подвязки посещают обед, устроенный королем, после чего в часовне Святого Георгия запланирована служба, где происходит инаугурация новых кавалеров.

Кто является членом Ордена Подвязки?

Членство в Ордене Подвязки доступно исключительно королю Чарльзу III, некоторым высокопоставленным членам королевской семьи и 24 рыцарям и дамам, которых монарх отметил за государственную службу.

Среди королевских особ, входящих в Орден Подвязки: королева Камилла, принц Уильям, принцесса Анна, принц Эдвард, принцесса Александра, герцог Кентский, герцог и герцогиня Глостерские.

Из него исключен бывший принц Эндрю. Король лишил брата королевских титулов и почестей в 2025 году на фоне возобновленного расследования его связей с Джеффри Эпштейном.