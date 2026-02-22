Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после ареста бывшего принца Эндрю

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после ареста Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Вчера, 21 февраля, она посетила матч шести наций между Англией и Ирландией на стадионе Allianz в Твикенеме, что в Лондоне.

Принцесса Уэльская выступила как покровительница Регбийского союза. Об этом сообщает People.

Кейт Миддлтон надела шарф сборной Англии с эмблемой красной розы, белой надписью и синей бахромой, темно-синее пальто от Alexander McQueen и черную водолазку. Принцесса Уэльская дополнила свой образ украшениями, серьгами и колечком, накрутила волосы и сделала ненавязчивый макияж.

Жену принца Уильяма заметили на трибунах. Перед началом матча она разговаривала с травмированным игроком сборной Англии Фином Бакстером и президентом RFU Деборой Гриффин.

Дебора Гриффин, Кейт Миддлтон и Финн Бекстер на матче по регби / Фото Getty Images

Напомним, что Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали в Сандрингеме утром 19 февраля, в его 66-й день рождения. Бывшего принца подозревают в злоупотреблении государственной должностью.

Власти расследуют утверждение о том, что младший брат короля Чарльза III делился конфиденциальной информацией с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном во время работы в должности торгового посланника Великобритании в 2000-х годах. Эндрю уже освободили, он пробыл под стражей почти 12 часов.

В 2019 году Маунтбеттен-Виндзор отказался от королевской жизни из-за обвинений в связях с Эпштейном.

В октябре 2025 года он отказался от титула герцога Йоркского, а впоследствии король Чарльз III лишил его титула принца. В то же время сам Эндрю отрицает любые правонарушения.

Как королевская семья отреагировала на арест Эндрю?