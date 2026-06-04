Кейт Миддлтон в изысканном синем платье посетила онкологический центр в Манчестере

Кейт Миддлтон посетила Christie в Манчестере – крупнейший онкологический центр в Европе, в котором лечится более 60 тысяч пациентов. Его основали в 1980 году, а в 1948-м он стал частью Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Об этом сообщает HELLO. Об образе принцессы Уэльской читайте в материале.

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Кейт Миддлтон продемонстрировала солидарность с Национальной службой здравоохранения Великобритании, надев одно из своих любимых синих платьев от Eponine с подкладкой на плечах и V-образным вырезом.

Для справки! Эмблема Национальной службы здравоохранения Великобритании сделана в сине-белых цветах.

Принцесса Уэльская дополнила свой образ аксессуарами: кольцом с сапфиром, серьгами в виде пчел и туфлями телесного цвета от Gianvito Rossi. Она сделала голливудские локоны и легкий макияж.

В психологии синий цвет символизирует доверие, верность и спокойный авторитет. Это цвет дипломатии – тихий, мощный, универсально привлекательный и эмоционально стабилизирующий,

– сказала королевский эксперт по моде и стилю Shauna Colaci.

Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Жена принца Уильяма в очередной раз продемонстрировала свою приверженность принципам экологической моды. Дело в том, что Кэтрин решила снова надеть платье, которое хранилось в ее гардеробе с 2021 года. Принцесса впервые представила этот наряд на саммите ООН COP26, посвященном изменению климата.

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