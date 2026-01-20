В клетчатом пальто и сапфировых украшениях: Кейт Миддлтон покорила стильным образом в Шотландии
- Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетили Шотландию, где сфотографировались на фоне скульптур The Kelpies и приняли участие в местных активностях, таких как керлинг и ткачество.
- Для поездки Кейт выбрала стильный образ, состоящий из черной водолазки, темно-коричневого этно-жилета, миди-юбки, клетчатого пальто и украшений с сапфирами.
Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетили Шотландию. Они сфотографировались на фоне скульптуры The Kelpies – пары монументальных стальных лошадиных голов между городами Фолкерк и Гренджмут.
Кадры уже появились на официальной странице супругов в инстаграме. Для этой поездки Кэтрин выбрала стильный, но в то же время удобный наряд.
Она надела черную водолазку и темно-коричневый жилет с лаконичным этно-орнаментом. К образу добавила темную миди-юбку свободного кроя, а сверху дополнила его клетчатым пальто в сине-голубых тонах с острыми плечами, длинными рукавами и двубортным силуэтом. Наряд завершили изящные серьги с сапфирами и кольцо, которое ранее принадлежало матери принца Уильяма, покойной принцессе Диане. Об этом сообщило издание WWD.
Как известно из соцсетей, в Шотландии принц и принцесса Уэльские поиграли в керлинг.
Также они попробовали традиционное ткачество и пообщались с местными жителями.
Что известно о предыдущих образах Кейт Миддлтон в 2026 году?
- Впервые на публике в этом году принцесса Уэльская появилась 8 января. Вместе с мужем она посетила больницу Чаринг-Кросс в Лондоне, где пообщалась с врачами и волонтерами. Для этого выхода Кэтрин выбрала бордовый костюм со стильной блузой с бантом.
- Неделю спустя Ее Величество осуществила свой первый в 2026 году сольный выход. В Виндзорском дворце она провела встречу с игроками женской сборной Англии по регби – "Красными розами". Кейт Миддлтон для события выбрала яркий красный костюм с V-образным вырезом и асимметричным жакетом, дополнив образ белой блузой, красными каблуками и элегантными украшениями.