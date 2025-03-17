В изумрудном ансамбле: Кейт Миддлтон вернулась к обязанностям на праздничном параде в Лондоне

Принцесса Уэльская возглавила празднование на параде Ирландской гвардии ко Дню Святого Патрика. В прошлом году она пропустила эту дату из-за борьбы с раком.

Кейт Миддлтон после 2012 года стала почетной дамой полковницей Ирландской гвардии, заменив на посту принца Уильяма. Поэтому она ежегодно на День Святого Патрика участвовала в мероприятиях. После года перерыва, 17 марта, принцесса Уэльская вернулась к своим обязанностям. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм королевской семьи.

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Жена принца Уильяма приняла участие в параде и празднованиях. Она начала свой выход, посетив казармы Веллингтона, чтобы вручить офицерам медали за выслугу лет.

Также Кейт традиционно вручила офицерам и гвардейцам декоративные веточки трилистника. Как и обычно, свою веточку получила собака породы ирландский волкодав – он является символом и талисманом подразделения.

Кейт Миддлтон во время мероприятия встретилась с ветеранами Ирландской гвардии и младшими кадетами, а затем присоединилась к празднованию в сержантской столовой. Там она общалась с семьями военных.

Кейт Миддлтон на параде в День Святого Патрика / Фото из инстаграма королевской семьи

Образ Кейт Миддлтон в День Святого Патрика

Для праздничного парада принцесса Уэльская выбрала изумрудный ансамбль. Это темно-зеленое длинное пальто от Alexander McQueen, украшено золотой брошью в виде трилистника. Кейт дополнила образ шляпой и шарфом в тон. Последним штрихом послужили бриллиантовые серьги и высокие черные замшевые сапоги.



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

Ранее она надевала этот ансамбль во время поездки в Бостон в конце 2022 года.

В прошлом году Кейт Миддлтон пропустила это мероприятие, ведь тогда проходила лечение от рака. Но с тех пор принцесса сообщила о ремиссии, она активно участвует в жизни страны. Например, в выходные Кейт Миддлтон посетила матч по регби и нарушила модное правило, сочетая темно-синее пальто с черным джемпером.