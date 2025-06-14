Вместе с детьми и мужем: Кейт Миддлтон поразила нежным образом на параде в Лондоне

В Лондоне состоялся ежегодный торжественный парад Trooping the Colour, посвященный официальному дню рождения короля Чарльза III. К королевской процессии традиционно присоединились принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с тремя детьми.

Все они поразили британцев изысканными образами. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу принца и принцессы Уэльских.

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Принц Уильям присоединился к параду верхом на лошади, одетый в красный мундир с золотыми аксельбантами, синей лентой через плечо, орденами и традиционной медвежьей шапкой.

Кейт Миддлтон выбрала изящное платье-пальто небесного оттенка с белым воротником от Catherine Walker. К нему принцесса подобрала элегантную шляпку с цветочным декором в тон от Juliette Botterill. Свой образ она дополнила символической брошью с эмблемой Ирландской гвардии и серьгами с жемчугом и бриллиантами, которые ранее принадлежали королеве Елизавете II.

В карете вместе с принцессой Уэльской ехали принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Ребята были одеты в одинаковые темно-синие костюмы с белыми рубашками и красными галстуками, а Шарлотта предстала в нежном голубом платье с белыми деталями, которое гармонично перекликалось с образом матери.

Что такое Trooping the Colour

Это ежегодная церемония, посвященная официальному празднованию дня рождения британского монарха. Традиция берет свое начало еще с 18 века и сочетает военный парад, торжественную конную процессию и появление королевской семьи на балконе Букингемского дворца.

Несмотря на то, что фактический день рождения монарха может приходиться на другую дату, Trooping the Colour традиционно отмечают в июне – это позволяет провести торжества в более благоприятное время года.

В церемонии принимают участие более тысячи военных, члены королевской гвардии, оркестры и всадники.