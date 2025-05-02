"Совсем взрослая": Кейт Миддлтон поразила сеть редким фото 10-летней дочери

2 мая свой день рождения отмечает дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В этом году Шарлотте исполнилось 10 лет.

По этому радостному случаю королевская семья опубликовала новую фотографию девочки. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу принца и принцессы Уэльских.

Не пропустите Европа аплодировала стоя: кто был победителем Евровидения из Украины

На снимке Шарлотта позирует на фоне живописного холма, сидя на земле. Улыбающаяся девочка одета в камуфляжную куртку и темно-синие леггинсы, а ее длинные волосы аккуратно собраны в низкий хвост. На спине у принцессы можно заметить синий рюкзак.

В подписи к фотографии королевская семья тепло поздравила Шарлотту с днем рождения.

Это фото Шарлотты сделала ее мама, Кейт Миддлтон.

Стоит отметить, что публикация праздничных портретов членов королевской семьи уже давно стала хорошей традицией. Только недавно, 23 апреля, таким образом поздравили 7-летие младшего брата Шарлотты – принца Луи. Новое фото сына принца и принцессы Уэльских – смотрите в нашем материале.