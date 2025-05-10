Кейт Миддлтон встретилась со 107-летним ветераном: на фото попал трогательный момент

Королевская семья посетила специальный концерт в Лондоне, который состоялся к 80-й годовщине Дня Победы. Публику растрогал момент разговора принцессы Уэльской с ветераном войны.

Кейт Миддлтон попала в объективы фотографов, когда встретилась с 107-летним ветераном Гарри Ричардсоном, который пережил Вторую мировую войну. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Hello!

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Принцесса Уэльская любезно улыбалась и позволила мистеру Ричардсону поцеловать ее в щеку. Этот момент растрогал публику.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон и Гарри Ричардсон / Фото Getty Images

Каким был образ принцессы Кейт

Принцесса Уэльская выбрала полностью белый наряд. Она надела белый жакет-букле, юбку-плиссе с кружевными деталями от Self-Portrait и подчеркнула талию ремешком.

Ее образ дополнили замшевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi, маленькая черная сумка Chanel и ожерелье из жемчуга. Принцесса сделала элегантную прическу, собрав волосы сзади заколкой с черным бантом.

Накануне принцесса Уэльская присоединилась к королевской семье для службы памяти в Вестминстерском аббатстве. Тогда она надела белое платье в горошек.