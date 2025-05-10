Кейт Миддлтон встретилась со 107-летним ветераном: на фото попал трогательный момент
- Кейт Миддлтон встретилась с 107-летним ветераном Гарри Ричардсоном на концерте к 80-й годовщине Дня Победы в Лондоне.
- Принцесса Уэльская выбрала белый наряд с аксессуарами от Chanel для этого мероприятия.
Королевская семья посетила специальный концерт в Лондоне, который состоялся к 80-й годовщине Дня Победы. Публику растрогал момент разговора принцессы Уэльской с ветераном войны.
Кейт Миддлтон попала в объективы фотографов, когда встретилась с 107-летним ветераном Гарри Ричардсоном, который пережил Вторую мировую войну. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Hello!
К слову Через 2 года после коронации: Чарльз III и Камилла представили новые портреты
Принцесса Уэльская любезно улыбалась и позволила мистеру Ричардсону поцеловать ее в щеку. Этот момент растрогал публику.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон и Гарри Ричардсон / Фото Getty Images
Каким был образ принцессы Кейт
Принцесса Уэльская выбрала полностью белый наряд. Она надела белый жакет-букле, юбку-плиссе с кружевными деталями от Self-Portrait и подчеркнула талию ремешком.
Ее образ дополнили замшевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi, маленькая черная сумка Chanel и ожерелье из жемчуга. Принцесса сделала элегантную прическу, собрав волосы сзади заколкой с черным бантом.
Накануне принцесса Уэльская присоединилась к королевской семье для службы памяти в Вестминстерском аббатстве. Тогда она надела белое платье в горошек.