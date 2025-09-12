На следующей неделе Кейт Миддлтон встретится с Меланией Трамп в Виндзорском замке, чтобы развить тесные отношения с администрацией президента США. Принцесса Уэльская будет принимать первую леди США в садах Фрогмор.

Встреча состоится в четверг, 18 сентября. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на CNN.

Не пропустите СМИ рассекретили заявление принца Гарри, которое он сделал перед тем, как покинул Великобританию

На следующей неделе король Чарльз III и королева Камилла будут принимать Дональда и Меланию Трамп в Виндзорском замке. В среду запланирован государственный банкет.

На следующий день Кейт и Мелания встретятся с главным скаутом Дуэйном Филдсом и участниками программы Squirrel Scouts. Принцесса Уэльская является сопрезидентом Ассоциации скаутов – такое звание она носит с 2020 года.

Принцесса не впервые встречается с первой леди. В 2021 году Кейт Миддлтон и Джилл Байден посетили школу в графстве Корнуолл (Англия) во время саммита G7, где обсуждали вопросы дошкольного образования.

Также ожидается, что на следующей неделе Мелания Трамп и королева Камилла выступят на экскурсии в Дом кукол королевы Марии и Королевскую библиотеку в Виндзорском замке.

Что известно о деятельности Кейт Миддлтон и Мелании Трамп?