Наступного тижня Кейт Міддлтон зустрінеться з Меланією Трамп у Віндзорському замку, щоб розвинути тісні стосунки з адміністрацією президента США. Принцеса Уельська прийматиме першу леді США у садах Фрогмор.

Зустріч відбудеться у четвер, 18 вересня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на CNN.

Наступного тижня король Чарльз III й королева Камілла прийматимуть Дональда і Меланію Трамп у Віндзорському замку. У середу запланований державний банкет.

Наступного дня Кейт і Меланія зустрінуться з головним скаутом Двейном Філдсом і учасниками програми Squirrel Scouts. Принцеса Уельська є співпрезидентом Асоціації скаутів – таке звання вона носить з 2020 року.

Принцеса не вперше зустрічається з першою леді. У 2021 році Кейт Міддлтон і Джилл Байден відвідали школу в графстві Корнуолл (Англія) під час саміту G7, де обговорювали питання дошкільної освіти.

Також очікується, що наступного тижня Меланія Трамп і королева Камілла виступлять на екскурсії до Будинку ляльок королеви Марії та Королівської бібліотеки у Віндзорському замку.

Що відомо про діяльність Кейт Міддлтон і Меланії Трамп?