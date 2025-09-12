Зустріч відбудеться у четвер, 18 вересня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на CNN.
Наступного тижня король Чарльз III й королева Камілла прийматимуть Дональда і Меланію Трамп у Віндзорському замку. У середу запланований державний банкет.
Наступного дня Кейт і Меланія зустрінуться з головним скаутом Двейном Філдсом і учасниками програми Squirrel Scouts. Принцеса Уельська є співпрезидентом Асоціації скаутів – таке звання вона носить з 2020 року.
Принцеса не вперше зустрічається з першою леді. У 2021 році Кейт Міддлтон і Джилл Байден відвідали школу в графстві Корнуолл (Англія) під час саміту G7, де обговорювали питання дошкільної освіти.
Також очікується, що наступного тижня Меланія Трамп і королева Камілла виступлять на екскурсії до Будинку ляльок королеви Марії та Королівської бібліотеки у Віндзорському замку.
Що відомо про діяльність Кейт Міддлтон і Меланії Трамп?
Кейт Міддлтон і Меланія Трамп дотримуються приватності. Зустріч 18 вересня – рідкісна публічна поява для обох.
Принцеса і перша леді зробили добробут дітей ключовим пріоритетом під час своїх каденцій. До прикладу, Меланія Трамп написала особистого листа Володимиру Путіну. Його російському диктатору передав Дональд Трамп під час саміту на Алясці, який відбувся 15 серпня. У листі йшлося про викрадення українських дітей Росією.
Меланію Трамп рідко можна побачити на публіці під час другого президентського терміну чоловіка, але вона все одно відіграє впливову роль. Кейт Міддлтон поступово повертається до своїх королівських обов'язків після лікування раку.