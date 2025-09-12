Встреча состоится в четверг, 18 сентября. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на CNN.
На следующей неделе король Чарльз III и королева Камилла будут принимать Дональда и Меланию Трамп в Виндзорском замке. В среду запланирован государственный банкет.
На следующий день Кейт и Мелания встретятся с главным скаутом Дуэйном Филдсом и участниками программы Squirrel Scouts. Принцесса Уэльская является сопрезидентом Ассоциации скаутов – такое звание она носит с 2020 года.
Принцесса не впервые встречается с первой леди. В 2021 году Кейт Миддлтон и Джилл Байден посетили школу в графстве Корнуолл (Англия) во время саммита G7, где обсуждали вопросы дошкольного образования.
Также ожидается, что на следующей неделе Мелания Трамп и королева Камилла выступят на экскурсии в Дом кукол королевы Марии и Королевскую библиотеку в Виндзорском замке.
Что известно о деятельности Кейт Миддлтон и Мелании Трамп?
Кейт Миддлтон и Мелания Трамп придерживаются приватности. Встреча 18 сентября – редкое публичное появление для обоих.
Принцесса и первая леди сделали благополучие детей ключевым приоритетом во время своих каденций. К примеру, Мелания Трамп написала личное письмо Владимиру Путину. Его российскому диктатору передал Дональд Трамп во время саммита на Аляске, который состоялся 15 августа. В письме говорилось о похищении украинских детей Россией.
Меланию Трамп редко можно увидеть на публике во время второго президентского срока мужа, но она все равно играет влиятельную роль. Кейт Миддлтон постепенно возвращается к своим королевским обязанностям после лечения рака.