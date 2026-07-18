Их не назовешь "белоручками": 6 знаменитостей, которые работали официантами
Большинство известных людей годами проходят через различные испытания на пути к успеху. И далеко не все сразу попали в кино или на сцену – до этого им приходилось работать, чтобы обеспечивать свои основные нужды.
Поэтому некоторые из них выбрали профессию официанта. Хотя эти знаменитости и не задержались на этой должности слишком долго, но соответствующий опыт все же приобрели, пишет 24 Канал.
Аманда Сейфрид
Еще до начала актерской карьеры девушка работала официанткой в доме престарелых. Этот опыт Аманда вспоминает как один из самых ценных, ведь она не только выполняла свои непосредственные обязанности, но и общалась с жильцами.
Ева Лонгория
Первую работу звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" получила в 15 лет. Ева работала в сети ресторанов быстрого питания. Она делала это для того, чтобы заработать деньги на празднование дня рождения.
Меган Фокс
У этой знаменитости тоже был нелегкий путь. Когда Меган переехала в Лос-Анджелес, чтобы обеспечить себя, она работала в кафе. Эта работа не только приносила ей доход, но и помогла познакомиться с представителем модельного агентства, который предложил юной Фокс попробовать себя в рекламе.
Мадонна
Эпатажной знаменитости в начале своей карьеры пришлось сменить не одну работу. Среди них были и вакансии в заведениях общественного питания. В одном из них Мадонну даже уволили, но сегодня для артистки это точно не проблема.
Крис Пратт
Наверное, кто-то из посетителей американского ресторана Bubba Gump Shrimp помнит, как юный Крис работал там официантом.
Ники Минаж
В свое время певица устроилась на работу в ресторан Red Lobster. Но там Ники проработала не слишком долго, ведь ее уволили за невнимательность.
Позже певица говорила, что работа официантки точно не для нее.
Но это еще далеко не все интересные факты о жизни знаменитостей. На днях мы узнали о странных привычках известных людей, которые удивят каждого.